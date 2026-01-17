Lindlövens starka svit mot Kiruna fortsätter

Lindlöven-seger med 3–1 mot Kiruna

Lindlövens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Gustav Arvidsson matchvinnare för Lindlöven

Kiruna har varit lite av ett drömmotstånd för Lindlöven. På lördagen tog Lindlöven ännu en seger borta mot Kiruna. Matchen i hockeyettan norra slutade 3–1 (2–0, 0–0, 1–1). Det var Lindlövens tionde raka seger mot just Kiruna.

Lindlövens tränare Lennart Hermansson:

– Vi gör en bra första period och tredje period, i andra så blev vi återigen väldigt sköna och var inte beredd att göra jobbet! Vi skapar återigen extrem mycket målchanser utan att få utdelning, så det blir något vi får jobba med framöver!

Kalix nästa för Lindlöven

Lukas Johansson gjorde 1–0 till gästerna Lindlöven efter sex minuters spel assisterad av Oliver Arle Östergren och Sebastian Falk. Laget gjorde 0–2 efter 7.26 när Gustav Arvidsson fick träff på pass av Joel Kiirikki och Erik Brenkle.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Kiruna reducerade till 1–2 redan efter efter 3.47 i tredje perioden genom Hampus Hagström efter pass från Matej Galbavy och Ebbe Dahlen. Mer än så blev det dock inte för Kiruna. 15.40 in i tredje perioden fick Jesper Broeng utdelning framspelad av Sebastian Falk och Oliver Arle Östergren och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Kiruna på 16:e plats och Lindlöven på andra plats.

Kiruna tar sig an Forshaga i nästa match hemma söndag 18 januari 15.00. Lindlöven möter samma dag 14.00 Kalix borta.

Kiruna–Lindlöven 1–3 (0–2, 0–0, 1–1)

Hockeyettan norra, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (6.06) Lukas Johansson (Oliver Arle Östergren, Sebastian Falk), 0–2 (7.26) Gustav Arvidsson (Joel Kiirikki, Erik Brenkle).

Tredje perioden: 1–2 (43.47) Hampus Hagström (Matej Galbavy, Ebbe Dahlen), 1–3 (55.40) Jesper Broeng (Sebastian Falk, Oliver Arle Östergren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 1-0-4

Lindlöven: 4-0-1

Nästa match:

Kiruna: Forshaga IF, hemma, 18 januari 15.00

Lindlöven: Kalix HC, borta, 18 januari 14.00