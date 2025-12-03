Lindlövens segerrad fortsätter efter 5–0 mot Strömsbro

Lindlöven vann med 5–0 mot Strömsbro

Lindlövens nionde seger på de senaste tio matcherna

Filip Forsmark med två mål för Lindlöven

Segertåget fortsätter för Lindlöven. Mot Strömsbro på hemmaplan i Lindehov på onsdagen blev det seger igen. Laget vann med 5–0 (1–0, 2–0, 2–0) och har nu fem segrar i rad i hockeyettan norra.

– Väldigt stabil match från vår sida, ruggigt bra boxplay och bra 5–5 spel. Sen såg även Fryckan otroligt lugn och stabil ut i målet, kul för honom att hålla nollan, kommenterade Lindlövens tränare Lennart Hermansson efter matchen.

Lindlöven höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Gustav Karlsson blev matchvinnare

Gustav Karlsson gav Lindlöven ledningen efter 15 minuter efter förarbete från Amill Andersson och Elias Holmberg.

Efter 3.39 i andra perioden nätade Carl Johan Sälle på pass av Isak Jonsson och Erik Brenkle och gjorde 2–0.

Filip Forsmark gjorde dessutom 3–0 efter 18.03 framspelad av Olle Hilmersson och Lukas Johansson.

14.38 in i tredje perioden fick Linus Sjöqvist utdelning på pass av Gustav Karlsson och ökade ledningen.

Till slut kom också 5–0 genom Filip Forsmark på passning från Isak Jonsson efter 19.56.

Resultatet innebär att Lindlöven fortsätter toppa tabellen och Strömsbro ligger på sjätte plats i tabellen.

Lindlöven tar sig an Surahammar i nästa match hemma onsdag 10 december 19.00. Strömsbro möter Forshaga hemma lördag 6 december 16.00.

Lindlöven–Strömsbro 5–0 (1–0, 2–0, 2–0)

Hockeyettan norra, Lindehov

Första perioden: 1–0 (15.33) Gustav Karlsson (Amill Andersson, Elias Holmberg).

Andra perioden: 2–0 (23.39) Carl Johan Sälle (Isak Jonsson, Erik Brenkle), 3–0 (38.03) Filip Forsmark (Olle Hilmersson, Lukas Johansson).

Tredje perioden: 4–0 (54.38) Linus Sjöqvist (Gustav Karlsson), 5–0 (59.56) Filip Forsmark (Isak Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 5-0-0

Strömsbro: 3-1-1

Nästa match:

Lindlöven: Surahammars IF, hemma, 10 december

Strömsbro: Forshaga IF, hemma, 6 december