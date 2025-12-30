Lindlöven vann toppmötet mot Forshaga med 3–1

Lindlöven segrade – 3–1 mot Forshaga

Lindlövens sjunde seger på de senaste nio matcherna

Filip Forsmark avgjorde för Lindlöven

Lindlöven tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Forshaga i hockeyettan norra på tisdagen med 3–1 (0–0, 1–0, 2–1). En viktig seger i toppen av tabellen.

– Besviken över första 40 minuterna. Känner inte riktigt igen oss, vad de beror på vet jag inte riktigt. Vi ger de en okej push i sista perioden. Tycker vi vann rättvist senast, tycker Lindlöven vinner mycket rättvist denna gången. Vi kommer tillbaka nästa år med ny energi. Tack till publiken på plats. Kul att se, kommenterade Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand.

Lindlövens tränare Lennart Hermansson tyckte till om matchen:

– En tight och bra match, tycker att vi styr matchen, framför allt i andra perioden där vi spelar med ett högt puck tempo och bra fysik! Tredje startar lite olyckligt med en helt felaktig utvisning där Forshaga också gör 1–1 men vi jobbar oss tillbaka in i matchen och tar ledningen med 1–2. Vi får sedan ett power play med cirka fyra min kvar som vi inte kan utnyttja, utan släpper till två farliga chanser för Forshaga. Tycker vi vinner den här matchen fullt rättvist, medan jag tyckte att Forshaga var bättre än oss i söndags. Två trevliga matcher mot bra motstånd så avslutar vi 2025 på ett positivt sätt!

Segern var Lindlövens sjunde på de senaste nio matcherna.

Efter sju matcher i rad med poäng blev det till slut förlust för Forshaga.

Forshaga–Lindlöven – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

2.42 in i andra perioden spräckte Lindlöven nollan genom Gustav Karlsson med assist av Linus Sjöqvist och Filip Forsmark.

Redan efter 1.29 i tredje perioden kvitterade Forshaga till 1–1 genom Tom Fridén på pass av Linus Johnsson och Martin Fridén.

Lindlöven tog ledningen redan efter efter 3.20 i tredje perioden genom Filip Forsmark efter förarbete från Gustav Arvidsson och Wiggo Centervad.

Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 14 sekunder kvar att spela genom Joel Kiirikki efter förarbete av Isak Jonsson. 1–3-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Forshaga är kvar på tredje plats och Lindlöven stannar på andra plats, i serien.

Söndag 4 januari 17.30 spelar Forshaga hemma mot Vallentuna. Lindlöven möter Surahammar borta i XLNT AKUSTIK Arena onsdag 7 januari 19.00.

Forshaga–Lindlöven 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

Hockeyettan norra, Löfbergs Arena

Andra perioden: 0–1 (22.42) Gustav Karlsson (Linus Sjöqvist, Filip Forsmark).

Tredje perioden: 1–1 (41.29) Tom Fridén (Linus Johnsson, Martin Fridén), 1–2 (43.20) Filip Forsmark (Gustav Arvidsson, Wiggo Centervad), 1–3 (59.46) Joel Kiirikki (Isak Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 4-0-1

Lindlöven: 3-0-2

Nästa match:

Forshaga: Vallentuna Hockey, hemma, 4 januari 17.30

Lindlöven: Surahammars IF, borta, 7 januari 19.00