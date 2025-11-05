Lindlöven utklassade Vallentuna – vann med 9–0

Seger för Lindlöven med 9–0 mot Vallentuna

Lindlövens åttonde seger på de senaste nio matcherna

Isak Jonsson gjorde två mål för Lindlöven

Lindlöven övertygade när laget vann på bortaplan mot Vallentuna i hockeyettan norra med hela 9–0 (5–0, 2–0, 2–0).

Lindlövens tränare Lennart Hermansson tyckte så här om matchen:

– En riktigt bra genomförd match av oss, inte bara för målen utan mest för att vi kör i 60 minuter och ger de absolut ingenting gratis.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Lindlöven höll nollan.

Lindlöven har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Isak Jonsson tvåmålsskytt för Lindlöven

I första perioden var det Lindlöven som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 5–0.

Även i andra perioden var det Lindlöven som spelade bäst och gick från 0–5 till 0–7 genom mål av Emil Norberg och Joel Kiirikki. Lindlöven fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Lukas Johansson och Johannes Jämsén.

Lindlövens Jesper Broeng hade tre assists, Sebastian Falk hade tre assists och Olle Hilmersson gjorde ett mål och två assist.

Det här betyder att Vallentuna ligger kvar på 14:e plats i tabellen och Lindlöven på första plats. Ett tapp för Vallentuna som låg på fjärde plats så sent som den 18 oktober.

Lördag 8 november 15.00 spelar Vallentuna hemma mot Forshaga. Lindlöven möter Norrtälje borta i Roslagens Sparbank Arena söndag 9 november 16.00.

Vallentuna–Lindlöven 0–9 (0–5, 0–2, 0–2)

Hockeyettan norra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (5.46) Isak Jonsson (Sebastian Falk, Jesper Broeng), 0–2 (6.20) Isak Jonsson (Sebastian Falk, Jesper Broeng), 0–3 (8.31) Isac Hammar (Gustav Arvidsson, Hannes Wenell), 0–4 (10.14) Olle Hilmersson (Erik Brenkle, Johannes Jämsén), 0–5 (14.21) Gustav Arvidsson (Linus Sjöqvist).

Andra perioden: 0–6 (20.41) Emil Norberg (Sebastian Falk, Jesper Broeng), 0–7 (36.10) Joel Kiirikki (Isac Hammar).

Tredje perioden: 0–8 (42.04) Lukas Johansson (Amill Andersson, Olle Hilmersson), 0–9 (50.47) Johannes Jämsén (Olle Hilmersson, Amill Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 0-0-5

Lindlöven: 4-1-0

Nästa match:

Vallentuna: Forshaga IF, hemma, 8 november

Lindlöven: Norrtälje IK, borta, 9 november