Lindlöven utklassade Vallentuna på hemmaplan

Lindlöven-seger med 6–0 mot Vallentuna

Lindlövens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Isak Jonsson med två mål för Lindlöven

Lindlöven dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Vallentuna i hockeyettan norra med hela 6–0 (1–0, 5–0, 0–0).

– En riktigt bra start av oss i första perioden, men dålig utdelning. Lite trög start i andra, men till slut får vi hål på dem och gör 5–0 i mellanakten. Tredje spelar vi av på ett mycket bra sätt, kommenterade Lindlövens tränare Lennart Hermansson efter matchen.

Segern var Lindlövens sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Jesper Broeng matchvinnare för Lindlöven

Lindlöven startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 3.15 slog Jesper Broeng till på pass av Gustav Arvidsson och Isac Hammar. Även i andra perioden var Lindlöven starkast och gick från 1–0 till 6–0 genom två mål av Isak Jonsson, ett mål av Lukas Johansson, ett mål av Oliver Arle Östergren och ett mål av Olle Hilmersson. I tredje perioden höll Lindlöven i sin 6–0-ledning och vann.

Lindlövens Sebastian Falk hade tre assists och Isak Jonsson stod för två mål och ett assist.

För Vallentuna gör resultatet att man nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Lindlöven leder serien. Lindlöven var sexa i tabellen för 25 dagar sedan, men har fått ett lyft.

I nästa match möter Lindlöven Väsby IK HK hemma och Vallentuna möter Wings Arlanda borta. Båda matcherna spelas söndag 2 november 16.00.

Lindlöven–Vallentuna 6–0 (1–0, 5–0, 0–0)

Hockeyettan norra, Lindehov

Första perioden: 1–0 (3.15) Jesper Broeng (Gustav Arvidsson, Isac Hammar).

Andra perioden: 2–0 (28.43) Isak Jonsson (Sebastian Falk, Hannes Wenell), 3–0 (28.58) Lukas Johansson (Filip Forsmark), 4–0 (29.14) Olle Hilmersson (Elias Holmberg), 5–0 (33.09) Isak Jonsson (Sebastian Falk, Johannes Jämsén), 6–0 (36.43) Oliver Arle Östergren (Sebastian Falk, Isak Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 4-1-0

Vallentuna: 1-0-4

Nästa match:

Lindlöven: Väsby IK HK, hemma, 2 november

Vallentuna: Wings HC Arlanda, borta, 2 november