4–0 mot Wings Arlanda – nu är Lindlöven ny serieledare

Elias Holmberg matchvinnare för Lindlöven

Lindlöven och gästande Wings Arlanda möttes i hockeyettan norra på söndagen. Det slutade med seger för Lindlöven vars segersiffror skrevs till 4–0 (2–0, 0–0, 2–0). I och med detta klättrade Lindlöven upp till topp på tabellen, på samma poäng som Hudiksvall på andra plats. Hudiksvall har dessutom en match mer spelad. Efter söndagens match i Lindehov ligger Wings Arlanda på 17:e plats.

– Vi gör en grym första period, 22–1 i skott, är det något man kan klaga på så är det ineffektiviteten. Andra går vi ner lite i passningstempo och den blir betydligt jämnare. Tredje får vi vår utdelning retroaktiv och vi spelar av perioden på ett mycket bra sätt, tyckte Lindlövens tränare Lennart Hermansson, efter matchen.

Det här var femte gången den här säsongen som Lindlöven höll nollan.

Segern var Lindlövens sjunde på de senaste åtta matcherna.

Lindlöven–Wings Arlanda – mål för mål

Lindlöven startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.32 slog Elias Holmberg till efter förarbete av Olle Hilmersson och Lukas Johansson.

2–0 kom efter 11.16 när Gustav Karlsson slog till framspelad av Oliver Arle Östergren och Isak Jonsson.

Andra perioden blev mållös.

5.37 in i tredje perioden nätade Lindlövens Jesper Broeng på pass av Isak Jonsson och Gustav Karlsson och ökade ledningen.

Lindlöven gjorde också 4–0 genom Sebastian Falk efter 9.28.

Nästa motstånd för Lindlöven är Clemensnäs. Wings Arlanda tar sig an Kiruna borta. Båda matcherna spelas lördag 29 november 16.00.

Lindlöven–Wings Arlanda 4–0 (2–0, 0–0, 2–0)

Hockeyettan norra, Lindehov

Första perioden: 1–0 (1.32) Elias Holmberg (Olle Hilmersson, Lukas Johansson), 2–0 (11.16) Gustav Karlsson (Oliver Arle Östergren, Isak Jonsson).

Tredje perioden: 3–0 (45.37) Jesper Broeng (Isak Jonsson, Gustav Karlsson), 4–0 (49.28) Sebastian Falk.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 4-0-1

Wings Arlanda: 1-1-3

Nästa match:

Lindlöven: Clemensnäs HC, borta, 29 november

Wings Arlanda: Kiruna IF, borta, 29 november