Lindlöven avgjorde i sista perioden och vann mot Enköping

Seger för Lindlöven med 3–2 mot Enköping

Lindlövens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Linus Sjöqvist matchvinnare för Lindlöven

Lindlöven vann borta mot Enköping i hockeyettan norra med 3–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, 2–2, innan Lindlöven avgjorde i sista perioden.

Lindlövens tränare Lennart Hermansson tyckte till om matchen:

– Vi startar matchen mindre bra, lite för ”sköna” och bekväma. Andra går vi ut och jobbar mycket bättre men släpper två spelvändningar som de är kliniska på! Tredje perioden tycker jag vi spelar riktigt bra, tryggt och säkert spelar vi av den efter vårt ledningsmål.

Segern var Lindlövens sjätte på de senaste sju matcherna.

Resultatet innebär att Enköping nu har fyra förluster i rad.

Enköping–Lindlöven – mål för mål

Efter tio minuters spel gjorde Lindlöven 0–1. Lindlöven gjorde 0–2 genom Isak Jonsson efter 2.09 i andra perioden.

Enköping reducerade och kvitterade till 2–2 genom Tim Almgren och Romeo Ekfeldt. Redan efter 2.34 i tredje perioden tog Lindlöven ledningen genom Linus Sjöqvist framspelad av Simon Nyhlén-Persson och Amill Andersson. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Det här var Enköpings andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Lindlövens fjärde uddamålsseger.

Enköping stannar därmed på 19:e plats och Lindlöven på andra plats i tabellen.

Enköping tar sig an Bodens HF i nästa match hemma lördag 29 november 16.00. Lindlöven möter Wings Arlanda hemma söndag 23 november 16.00.

Enköping–Lindlöven 2–3 (0–1, 2–1, 0–1)

Hockeyettan norra, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (10.54) Johannes Jämsén (Simon Nyhlén-Persson, Carl Johan Sälle).

Andra perioden: 0–2 (22.09) Isak Jonsson (Jesper Broeng, Sebastian Falk), 1–2 (26.51) Tim Almgren (Gustav Eriksson, Lukas Carlsson), 2–2 (27.15) Romeo Ekfeldt (Elias Ivansson, Ludvig Siljesvärd).

Tredje perioden: 2–3 (42.34) Linus Sjöqvist (Simon Nyhlén-Persson, Amill Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 1-1-3

Lindlöven: 4-0-1

Nästa match:

Enköping: Bodens HF, hemma, 29 november

Lindlöven: Wings HC Arlanda, hemma, 23 november