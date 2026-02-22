Kyligast i straffläggningen – Tranås vann mot Huddinge

Tranås vann med 3–2 efter straffar

Tranås sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Markus Ruuskanen matchvinnare för Tranås

Det var jämnt hela vägen när Tranås mötte Huddinge hemma i hockeyettan södra. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Tranås var kyligare i avsluten och vann med 3–2 (1–0, 1–2, 0–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Markus Ruuskanen för.

Det här innebär att Tranås nu har fem segrar i följd i hockeyettan södra.

Tranås–Huddinge – mål för mål

Axl Johansson gjorde 1–0 till Tranås efter 18.02 efter förarbete från William Wennström och Markus Ruuskanen.

Efter 33 sekunder i andra perioden gjorde Tranås 2–0 genom Alexander Ternblad.

Huddinge reducerade och kvitterade till 2–2 genom Tobias Ahlén och Alve Lundström i början av andra perioden.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Tranås Markus Ruuskanen satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Med två omgångar kvar är Tranås på fjärde plats i tabellen medan Huddinge är på 14:e plats.

När lagen möttes senast vann Tranås med 3–2 efter avgörande på straffar.

Tranås möter Vita Hästen i nästa match borta onsdag 25 februari 19.00. Huddinge möter samma dag Hanviken hemma.

Tranås–Huddinge 3–2 (1–0, 1–2, 0–0, 0–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 1–0 (18.02) Axl Johansson (William Wennström, Markus Ruuskanen).

Andra perioden: 2–0 (20.33) Alexander Ternblad (Pontus Eklöf, Lukas Isaksson), 2–1 (23.25) Tobias Ahlén (Daniel Liiv, Gabriel Åhs), 2–2 (25.22) Alve Lundström (Philip Rafnsson, Tobias Ahlén).

Straffar: 3–2 (65.00) Markus Ruuskanen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 5-0-0

Huddinge: 1-2-2

Nästa match:

Tranås: HC Vita Hästen, borta, 25 februari 19.00

Huddinge: Hanvikens SK, hemma, 25 februari 19.00