Kungälv bröt Karlskronas fina segersvit

Kungälv segrade – 1–0 mot Karlskrona

Tim Bergström avgjorde för Kungälv

Andra raka segern för Kungälv

Efter fem raka segrar i hockeyettan södra så tog Karlskronas vinstsvit slut hemma mot Kungälv. Matchen på fredagen i NKT Arena slutade 0–1 (0–0, 0–1, 0–0).

Kungälvs assisterande tränare Christian Rajasalo tyckte till om matchen:

– Gött att börja vinna på bortaplan. Vi gör några darriga byten i början, men sedan köper alla in vår gameplan och då är vi svårslagna så nu gläds vi åt detta och börjar ladda inför söndagens match mot Hästen där vi skall ta tre nya poäng och så fyller vi hallen.

Segermålet för Kungälv stod Tim Bergström för 4.08 in i andra perioden.

Vita Hästen nästa för Kungälv

Karlskrona har fyra vinster och en förlust och 17–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kungälv har tre vinster och två förluster och 8–9 i målskillnad. Det här var Karlskronas andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Kungälvs femte uddamålsseger.

Karlskrona ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Kungälv är på tolfte plats.

Den 28 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Oasen.

Karlskrona möter Grästorps IK i nästa match borta söndag 30 november 16.00. Kungälv möter samma dag Vita Hästen hemma.

Karlskrona–Kungälv 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

Hockeyettan södra, NKT Arena

Andra perioden: 0–1 (24.08) Tim Bergström (Oliver Gabay, Arvid Fagerberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 4-0-1

Kungälv: 3-0-2

Nästa match:

Karlskrona: Grästorps IK, borta, 30 november

Kungälv: HC Vita Hästen, hemma, 30 november