Kungälv avgjorde i tredje perioden i segern mot Nyköping

Kungälv vann med 3–1 mot Nyköping

Lias Hedin matchvinnare för Kungälv

Fjärde raka nederlaget för Nyköping

Kungälv vann matchen hemma mot Nyköping i hockeyettan södra efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Kungälv drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–1 (0–0, 1–1, 2–0).

Kungälv–Nyköping – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Kungälv gjorde 1–0 genom Hannes Asp efter 14.24 i andra perioden.

Nyköping gjorde 1–1 genom Karl Eriksson med 1.43 kvar att spela av perioden. I tredje perioden gjorde Kungälv 2–1 efter 6.45 genom Lias Hedin framspelad av Melker Öberg och Arvid Fagerberg. Och med bara 1.29 kvar satte Oliver Gabay 3–1 på pass av Isak Wignell och Alexander Labraaten.

Nyköping har startat svagt och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Kungälv har nio poäng.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 18 januari i Stora Hallen.

Kungälv möter Mjölby i nästa match hemma onsdag 15 oktober 19.00. Nyköping möter samma dag Huddinge hemma.

Kungälv–Nyköping 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)

Hockeyettan södra, Oasen

Andra perioden: 1–0 (34.24) Hannes Asp (William Jacobson), 1–1 (38.17) Karl Eriksson (Isak Kolsbo).

Tredje perioden: 2–1 (46.45) Lias Hedin (Melker Öberg, Arvid Fagerberg), 3–1 (58.31) Oliver Gabay (Isak Wignell, Alexander Labraaten).

Nästa match:

Kungälv: Mjölby HC, hemma, 15 oktober

Nyköping: Huddinge IK, hemma, 15 oktober