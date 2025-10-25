Knapp seger för Halmstad på hemmaplan mot Visby/Roma

Seger för Halmstad med 3–2 mot Visby/Roma

Marcus Borgh matchvinnare för Halmstad

Halmstad nu femte, Visby/Roma på sjunde plats

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Halmstad i matchen mot Visby/Roma i Halmstad Arena. Laget vann lördagens match i hockeyettan södra med 3–2 (2–0, 1–1, 0–1).

Västervik nästa för Halmstad

Halmstad tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Visby/Roma reducerade dock till 2–1 genom Casper Larsson tidigt i andra perioden av perioden.

Efter 6.08 gjorde Halmstad 3–1 genom Marcus Borgh. 12.33 in i tredje perioden slog Alexander Bjurström till framspelad av Hugo Ollila och Simon Hansson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Visby/Roma.

För Halmstad gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Visby/Roma är på sjunde plats.

Lagen möts på nytt i Visby Ishall den 13 december.

I nästa match möter Halmstad Västervik borta på fredag 31 oktober 19.00. Visby/Roma möter Tyringe söndag 26 oktober 14.00 borta.

Halmstad–Visby/Roma 3–2 (2–0, 1–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (7.45) Alexander Klarin (Albin Blomberg, Tim Bergström), 2–0 (19.35) William Berg (Victor Gagic, Viktor Bernhardtz).

Andra perioden: 2–1 (22.19) Casper Larsson (Anton Svensson), 3–1 (26.08) Marcus Borgh (Anton Berglund, Alexander Klarin).

Tredje perioden: 3–2 (52.33) Alexander Bjurström (Hugo Ollila, Simon Hansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad: 3-0-2

Visby/Roma: 4-0-1

Nästa match:

Halmstad: Västerviks IK, borta, 31 oktober

Visby/Roma: Tyringe SoSS, borta, 26 oktober