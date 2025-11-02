Kiruna nollade Clemensnäs – seger med 4–0

Kiruna vann med 4–0 mot Clemensnäs

Olle Söderlund med två mål för Kiruna

Andra raka segern för Kiruna

Kiruna höll nollan när laget vann klart på hemmaplan mot Clemensnäs i hockeyettan norra. Matchen slutade 4–0 (1–0, 1–0, 2–0).

Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren kommenterade matchen:

– Vi gör en bra första period men vi har fortsatt ofantligt svårt att göra mål och ligger under med ett mål, andra börjar helt okej men de får ett enkelt mål och sen är de Kiruna fram till sota bytena i andra. I tredje så är vi inte redo att betala priset för att hämta ikapp så Kiruna vinner.

Olle Söderlund tvåmålsskytt för Kiruna

Olle Söderlund gav Kiruna ledningen efter 17.24 på pass av Rasmus Similä och Hampus Hagström. Efter 5.09 i andra perioden slog Vilmer Hagström till framspelad av Rasmus Similä och Hampus Hagström och gjorde 2–0. Kiruna fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 4–0. Målen i sista perioden gjordes av Olle Söderlund och Matej Galbavy.

Olle Söderlund gjorde två mål för Kiruna och spelade dessutom fram till ett mål och Hampus Hagström hade tre assists.

Kiruna har tre segrar och två förluster och 16–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Clemensnäs har en vinst och fyra förluster och 8–23 i målskillnad.

För Kiruna gör resultatet att man nu ligger på elfte plats i tabellen medan Clemensnäs är på 20:e och sista plats. Noteras kan att Kiruna sedan den 16 oktober har avancerat nio placeringar i tabellen.

Nästa motstånd för Kiruna är Hudiksvall. Lagen möts lördag 8 november 16.00 i Holmen Center. Clemensnäs tar sig an Bodens HF hemma onsdag 12 november 19.00.

Kiruna–Clemensnäs 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)

Hockeyettan norra, Lombiahallen

Första perioden: 1–0 (17.24) Olle Söderlund (Rasmus Similä, Hampus Hagström).

Andra perioden: 2–0 (25.09) Vilmer Hagström (Rasmus Similä, Hampus Hagström).

Tredje perioden: 3–0 (58.55) Olle Söderlund (Hampus Hagström, Tomi Mäntynen), 4–0 (59.56) Matej Galbavy (Olle Söderlund, Philip Kemi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 3-1-1

Clemensnäs: 1-0-4

Nästa match:

Kiruna: Hudiksvalls HC, borta, 8 november

Clemensnäs: Bodens HF, hemma, 12 november