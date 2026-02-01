Karlskrona vann toppmötet mot Vita Hästen med 4–2

Karlskrona vann med 4–2 mot Vita Hästen

Karlskronas Oliver Ulander tvåmålsskytt

Svante Klein matchvinnare för Karlskrona

Karlskrona tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Vita Hästen i U18 regional syd vår på söndagen med 4–2 (3–1, 0–0, 1–1). En viktig seger i toppen av tabellen.

Oliver Ulander med två mål för Karlskrona

Vita Hästen tog ledningen i första perioden genom Ville Emvall.

Karlskrona vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i matchen inom bara 5.16.

Andra perioden blev mållös.

3.32 in i tredje perioden slog Oliver Ulander till återigen framspelad av Edvin Svensson och Anton Händelsten och ökade ledningen. 15.27 in i perioden nätade Vita Hästens Milliam Dahlgren på pass av Ville Emvall och Kingston Mckenzie och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Vita Hästen.

Karlskrona ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Vita Hästen ligger på tredje plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Karlskrona HK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. HC Vita Hästen vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Karlskrona Mariestad borta på söndag 8 februari 14.00. Vita Hästen möter Olofström torsdag 5 februari 19.30 borta.

Karlskrona–Vita Hästen 4–2 (3–1, 0–0, 1–1)

U18 regional syd vår, NKT Arena

Första perioden: 0–1 (12.31) Ville Emvall (Mykyta Perechniev, Albert Stierndahl), 1–1 (14.34) Oliver Ulander (Ludvig Larsson), 2–1 (16.52) Sigge Stoltz (Alvin Palmqvist, Elis Backendal), 3–1 (19.50) Svante Klein (Olle Althini, Hampus Ullberg).

Tredje perioden: 4–1 (43.32) Oliver Ulander (Edvin Svensson, Anton Händelsten), 4–2 (55.27) Milliam Dahlgren (Ville Emvall, Kingston Mckenzie).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 3-0-2

Vita Hästen: 4-0-1

Nästa match:

Karlskrona: Mariestads BoIS HC, borta, 8 februari 14.00

Vita Hästen: Olofströms IK, borta, 5 februari 19.30