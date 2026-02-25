Karlskrona vann toppmötet hemma mot Tingsryd
- Karlskrona vann med 4–1 mot Tingsryd
- Karlskronas sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Joel Ratkovic-Berndtsson gjorde två mål för Karlskrona
Det var två topplag som möttes i hockeyettan södra på onsdagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Karlskrona, som besegrade Tingsryd med 4–1 (1–0, 2–1, 1–0).
Med en omgång kvar är Karlskrona på andra plats i tabellen, och Tingsryd leder fortfarande serien. Två poäng skiljer lagen åt.
Det här innebär att Karlskrona nu har sex segrar i följd i hockeyettan södra och har åtta raka segrar på hemmaplan.
Liam Engström bakom Karlskronas seger
Joel Ratkovic-Berndtsson gav Karlskrona ledningen efter elva minuter efter pass från Hampus Hedman.
Karlskrona utökade ledningen genom Liam Engström efter 51 sekunder i andra perioden.
Tingsryd reducerade dock till 2–1 genom Simon Svensson efter 5.32 av perioden.
Efter 15.18 gjorde Karlskrona 3–1 genom Joel Ratkovic-Berndtsson som gjorde sitt andra mål.
16.24 in i tredje perioden slog Lukas Sjöblom till och ökade ledningen.
Karlskrona har en stark form med fem segrar och 31–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tingsryd har tre vinster och två förluster och 15–14 i målskillnad.
Lagens första möte för säsongen vann Karlskrona med 4–2.
I nästa match möter Karlskrona Kungälv borta och Tingsryd möter Mjölby borta. Båda matcherna spelas lördag 28 februari 16.00.
Karlskrona–Tingsryd 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)
Hockeyettan södra, NKT Arena
Första perioden: 1–0 (11.01) Joel Ratkovic-Berndtsson (Hampus Hedman).
Andra perioden: 2–0 (20.51) Liam Engström, 2–1 (25.32) Simon Svensson (Theo Angesved, Alfred Carlsson), 3–1 (35.18) Joel Ratkovic-Berndtsson (Noah Schalin, Lukas Sjöblom).
Tredje perioden: 4–1 (56.24) Lukas Sjöblom.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Karlskrona: 5-0-0
Tingsryd: 3-0-2
Nästa match:
Karlskrona: Kungälvs IK, borta, 28 februari 16.00
Tingsryd: Mjölby HC, borta, 28 februari 16.00
