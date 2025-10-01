Karlskrona utklassade Tyringe – vann med 7–1

Karlskrona segrade – 7–1 mot Tyringe

Liam Engström med tre mål för Karlskrona

Karlskrona nu andra, Tyringe på 20:e plats

Karlskrona övertygade när laget vann på hemmaplan mot Tyringe i hockeyettan södra med hela 7–1 (2–1, 5–0, 0–0).

Liam Engström med tre mål för Karlskrona

Tyringe tog ledningen i första perioden genom Teodor Forssander.

Viktor Smeds och Liam Engström gjorde att Karlskrona vände till underläget till ledning med 2–1. Även i andra perioden var Karlskrona starkast och gick från 2–1 till 7–1 genom två mål av Liam Engström, ett mål av Viktor Smeds, ett mål av Kalle Carlsson och ett mål av Robin Carlsson. Tredje perioden blev mållös och Karlskrona höll i sin 7–1-ledning och vann.

Viktor Smeds gjorde två mål för Karlskrona och ett målgivande pass, Liam Engström gjorde tre mål, Lukas Sjöblom hade tre assists och Kalle Carlsson stod för ett mål och två assists.

För hemmalaget betyder resultatet andra plats i tabellen. Tyringe är sist, på 20:e plats.

Lagen möts på nytt i Tyrs Hov Sportcentra den 30 januari.

Fredag 3 oktober 19.00 spelar Karlskrona borta mot Mörrum. Tyringe möter Dalen hemma i Tyrs Hov Sportcentra söndag 5 oktober 16.00.

Karlskrona–Tyringe 7–1 (2–1, 5–0, 0–0)

Hockeyettan södra, NKT Arena

Första perioden: 0–1 (9.28) Teodor Forssander (Ludwig Laband, Sebastian Kjellen), 1–1 (14.33) Viktor Smeds (Marcus Pedersen), 2–1 (17.13) Liam Engström (Lukas Sjöblom, Viktor Smeds).

Andra perioden: 3–1 (25.27) Liam Engström (Lukas Sjöblom), 4–1 (29.02) Liam Engström (Lukas Sjöblom, Kalle Carlsson), 5–1 (33.41) Robin Carlsson (Victor Crus-Rydberg, Freddie Larsson), 6–1 (35.18) Kalle Carlsson (Noah Schalin), 7–1 (39.53) Viktor Smeds (Kalle Carlsson, Elias Sjöström).

Nästa match:

Karlskrona: Mörrum GoIS IK, borta, 3 oktober

Tyringe: HC Dalen, hemma, 5 oktober