Karlskrona upp i topp efter trepoängare mot Mjölby

Karlskrona vann med 7–4 mot Mjölby

Karlskronas femte seger på de senaste sex matcherna

Robin Carlsson med två mål för Karlskrona

Tack vare 7–4 (3–2, 2–1, 2–1) hemma mot Mjölby är Karlskrona ny serieledare i hockeyettan södra. Laget ligger på samma poäng som tvåan Vita Hästen men toppar tabellen. Efter fredagens match i NKT Arena ligger Mjölby på sjätte plats.

Segern var Karlskronas femte på de senaste sex matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Lukas Sjöblom gjorde avgörande målet

Karlskrona spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–2.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Karlskrona ökade ledningen till 6–3 genom Joel Ratkovic-Berndtsson efter 1.33 i tredje perioden.

Mjölby reducerade dock till 6–4 genom William Strand efter 7.51 av perioden.

Karlskrona kunde dock avgöra till 7–4 med 7.59 kvar av matchen genom Marcus Pedersen.

Mjölbys Edvin Lundqvist hade tre assists och William Strand stod för tre poäng, varav ett mål. Lukas Sjöblom gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Karlskrona.

Mjölby har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 6 november låg laget på första plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 11 januari i ProTrain Arena.

Nästa motstånd för Karlskrona är Tingsryd. Mjölby tar sig an Nyköping borta. Båda matcherna spelas onsdag 19 november 19.00.

Karlskrona–Mjölby 7–4 (3–2, 2–1, 2–1)

Hockeyettan södra, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (6.48) Liam Engström (Lukas Sjöblom, Hannes Lindström), 1–1 (8.59) August Hummer (Philip Dimtrén, Nico Vuorijärvi), 2–1 (9.17) Emil Saramaa Larsson, 3–1 (13.07) Robin Carlsson (Joel Ratkovic-Berndtsson), 3–2 (18.12) Christoffer Rapp (Edvin Lundqvist, William Strand).

Andra perioden: 4–2 (26.28) Robin Carlsson (Lukas Sjöblom, Malte Von Dahn), 4–3 (30.21) Philip Dimtrén (William Strand, Edvin Lundqvist), 5–3 (35.10) Lukas Sjöblom (Viktor Smeds).

Tredje perioden: 6–3 (41.33) Joel Ratkovic-Berndtsson (Noah Schalin, Viktor Smeds), 6–4 (47.51) William Strand (Edvin Lundqvist), 7–4 (52.01) Marcus Pedersen (Victor Crus-Rydberg, Hannes Lindström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 4-1-0

Mjölby: 2-0-3

Nästa match:

Karlskrona: Tingsryds AIF, borta, 19 november

Mjölby: Nyköpings SK, borta, 19 november