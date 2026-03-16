Karlskrona säkrade segern mot Borås i fjärde matchen
- Karlskrona-seger med 3–1 mot Borås
- Karlskronas Oscar Hagman tvåmålsskytt
- Viktor Smeds matchvinnare för Karlskrona
Segern på bortaplan med 3–1 (1–0, 0–0, 2–1) gör att Karlskrona har säkrat segern i matchserien mot Borås i hockeyettan södra, kvartsfinal. Karlskrona vann totalt med 3-1 i matcher.
Oscar Hagman med två mål för Karlskrona
Oscar Hagman gjorde 1–0 till gästande Karlskrona efter 15 minuters spel.
Andra perioden blev mållös.
5.49 in i tredje perioden satte Samuel Salonen pucken framspelad av Jonas Nyman och kvitterade. 6.42 in i perioden nätade Karlskronas Viktor Smeds på pass av Joel Ratkovic-Berndtsson och Freddie Larsson och gav laget ledningen. Efter 17.53 nätade Oscar Hagman på nytt framspelad av Victor Crus-Rydberg och Hugo Wendt och ökade ledningen för Karlskrona. Det fastställde slutresultatet till 1–3.
Borås–Karlskrona 1–3 (0–1, 0–0, 1–2)
Hockeyettan södra, kvartsfinal
Första perioden: 0–1 (15.56) Oscar Hagman.
Tredje perioden: 1–1 (45.49) Samuel Salonen (Jonas Nyman), 1–2 (46.42) Viktor Smeds (Joel Ratkovic-Berndtsson, Freddie Larsson), 1–3 (57.53) Oscar Hagman (Victor Crus-Rydberg, Hugo Wendt).
Ställning i serien: Borås–Karlskrona 1–3
