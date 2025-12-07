Karlskrona ny serieledare efter seger mot Dalen
- Karlskrona segrade – 2–1 mot Dalen
- Karlskronas åttonde seger på de senaste nio matcherna
- Liam Engström gjorde två mål för Karlskrona
Karlskrona är ny serieledare i hockeyettan södra efter hemmaseger med 2–1 (0–0, 2–1, 0–0) mot Dalen. Karlskrona leder serien en poäng före Vita Hästen. Dalen ligger på tolfte plats i tabellen.
Segern var Karlskronas åttonde på de senaste nio matcherna.
Karlskrona–Dalen – mål för mål
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.
Efter 2.51 i andra perioden gjorde Dalen 0–1 genom Noel Styrenius.
Därefter fixade Karlskronas Liam Engström att laget vände underläge till ledning med 2–1, med två raka mål.
I tredje perioden höll Karlskrona i sin 2–1-ledning och vann.
Det här var Karlskronas fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Dalens sjätte uddamålsförlust.
Noteras kan att Dalen sedan den 7 november har avancerat fem placeringar i tabellen.
Den 20 februari möts lagen återigen, då i Smedjehov.
Nästa motstånd för Karlskrona är Halmstad. Dalen tar sig an Mariestad hemma. Båda matcherna spelas onsdag 10 december 19.00.
Karlskrona–Dalen 2–1 (0–0, 2–1, 0–0)
Hockeyettan södra, NKT Arena
Andra perioden: 0–1 (22.51) Noel Styrenius (Nils Juntorp, Jesper Thörnberg), 1–1 (31.06) Liam Engström (Kalle Carlsson, Lukas Sjöblom), 2–1 (37.55) Liam Engström (Kalle Carlsson, Lukas Sjöblom).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Karlskrona: 4-0-1
Dalen: 2-0-3
Nästa match:
Karlskrona: Halmstad Hammers HC, borta, 10 december
Dalen: Mariestad BoIS HC, hemma, 10 december
