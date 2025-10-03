Karlskrona höll nollan och tog stark seger mot Mörrum
Inte ett enda insläppt mål. Men fyra mål framåt. Karlskrona tog en stabil seger på bortaplan mot Mörrum i hockeyettan södra. Matchen slutade 0–4 (0–1, 0–1, 0–2).
Karlskrona har startat med två raka segrar, efter 7–1 mot Tyringe i premiären.
Borås nästa för Karlskrona
Robin Carlsson gjorde 1–0 till Karlskrona efter bara 1.27 framspelad av Victor Crus-Rydberg och Hannes Lindström. Efter 4.31 i andra perioden nätade Lukas Sjöblom framspelad av Kalle Carlsson och Viktor Smeds och gjorde 0–2. Karlskrona fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 4–0. Målen i sista perioden gjordes av Lukas Sjöblom och Robin Carlsson.
Den 30 december spelar lagen mot varandra på nytt, i NKT Arena.
Mörrum tar sig an Vita Hästen i nästa match hemma söndag 12 oktober 16.00. Karlskrona möter Borås borta söndag 5 oktober 16.00.
Mörrum–Karlskrona 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)
Hockeyettan södra, Jössarinken
Första perioden: 0–1 (1.27) Robin Carlsson (Victor Crus-Rydberg, Hannes Lindström).
Andra perioden: 0–2 (24.31) Lukas Sjöblom (Kalle Carlsson, Viktor Smeds).
Tredje perioden: 0–3 (43.30) Robin Carlsson, 0–4 (55.51) Lukas Sjöblom (Kalle Carlsson, Viktor Smeds).
Nästa match:
Mörrum: HC Vita Hästen, hemma, 12 oktober
Karlskrona: Borås HC, borta, 5 oktober
