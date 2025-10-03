Prenumerera

Karlskrona höll nollan och tog stark seger mot Mörrum

  • Karlskrona-seger med 4–0 mot Mörrum

  • Robin Carlsson avgjorde för Karlskrona

  • Andra raka segern för Karlskrona

Inte ett enda insläppt mål. Men fyra mål framåt. Karlskrona tog en stabil seger på bortaplan mot Mörrum i hockeyettan södra. Matchen slutade 0–4 (0–1, 0–1, 0–2).

Karlskrona har startat med två raka segrar, efter 7–1 mot Tyringe i premiären.

Borås nästa för Karlskrona

Robin Carlsson gjorde 1–0 till Karlskrona efter bara 1.27 framspelad av Victor Crus-Rydberg och Hannes Lindström. Efter 4.31 i andra perioden nätade Lukas Sjöblom framspelad av Kalle Carlsson och Viktor Smeds och gjorde 0–2. Karlskrona fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 4–0. Målen i sista perioden gjordes av Lukas Sjöblom och Robin Carlsson.

Den 30 december spelar lagen mot varandra på nytt, i NKT Arena.

Mörrum tar sig an Vita Hästen i nästa match hemma söndag 12 oktober 16.00. Karlskrona möter Borås borta söndag 5 oktober 16.00.

Mörrum–Karlskrona 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)

Hockeyettan södra, Jössarinken

Första perioden: 0–1 (1.27) Robin Carlsson (Victor Crus-Rydberg, Hannes Lindström).

Andra perioden: 0–2 (24.31) Lukas Sjöblom (Kalle Carlsson, Viktor Smeds).

Tredje perioden: 0–3 (43.30) Robin Carlsson, 0–4 (55.51) Lukas Sjöblom (Kalle Carlsson, Viktor Smeds).

Nästa match:

Mörrum: HC Vita Hästen, hemma, 12 oktober

Karlskrona: Borås HC, borta, 5 oktober

