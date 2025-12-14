Kalix starka svit mot Surahammar fortsätter

Kalix vann med 5–1 mot Surahammar

Kalix femte seger på de senaste sex matcherna

Kalix Oliver Selström tvåmålsskytt

Kalix fortsätter att vinna mot Surahammar i hockeyettan norra. På söndagen segrade Kalix på nytt – den här gången med hela 5–1 (3–1, 1–0, 1–0) borta i XLNT AKUSTIK Arena. Det var Kalix fjärde raka seger mot Surahammar.

Segern var Kalix femte på de senaste sex matcherna.

Oliver Selström tvåmålsskytt för Kalix

Kalix tog ledningen i första perioden genom Filip Runbjer.

Surahammar gjorde 1–1 genom Felix Filipson efter 9.09.

Kalix gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 1–3, båda målen av Oliver Selström.

Efter 5.33 i andra perioden nätade Albin Säteri på pass av Oscar Kohlström och Filip Lindbäck och gjorde 1–4.

15.39 in i tredje perioden fick Adam Helldén utdelning framspelad av Elias Elomaa och Filip Lindbäck och ökade ledningen.

Kalix Filip Lindbäck hade tre assists och Oscar Kohlström hade tre assists.

Kalix nya tabellposition är tolfte plats medan Surahammar är på åttonde plats. Ett fint lyft för Kalix som låg på 17:e plats så sent som den 15 november.

Nästa motstånd för Surahammar är Forshaga. Kalix tar sig an Kiruna hemma. Båda matcherna spelas onsdag 17 december 19.00.

Surahammar–Kalix 1–5 (1–3, 0–1, 0–1)

Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena

Första perioden: 0–1 (6.05) Filip Runbjer (Oscar Kohlström, Filip Lindbäck), 1–1 (9.09) Felix Filipson (Hampus Sjölund, Sebastian Ehrencrona), 1–2 (15.17) Oliver Selström (Filip Runbjer), 1–3 (19.44) Oliver Selström (Oscar Kohlström, Liam Lundberg).

Andra perioden: 1–4 (25.33) Albin Säteri (Oscar Kohlström, Filip Lindbäck).

Tredje perioden: 1–5 (55.39) Adam Helldén (Elias Elomaa, Filip Lindbäck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Surahammar: 2-0-3

Kalix: 4-0-1

Nästa match:

Surahammar: Forshaga IF, borta, 17 december 19.00

Kalix: Kiruna IF, hemma, 17 december 19.00