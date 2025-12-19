Kalix fina svit mot Kiruna fortsätter

Kalix vann med 3–2 efter förlängning

Kalix sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Elias Elomaa avgjorde för Kalix

Kalix fortsätter att vinna mot Kiruna i hockeyettan norra. På fredagen segrade Kalix på nytt – den här gången med 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 1–0) efter förlängning borta i Lombiahallen. Det var Kalix fjärde raka seger mot Kiruna.

Elias Elomaa blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 2.00 in i förlängningen.

Segern var Kalix sjunde på de senaste åtta matcherna.

Norrtälje nästa för Kalix

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Kie Vähäkangas gjorde 1–0 till Kalix 10.58 in i andra perioden assisterad av William Björck.

Kalix gjorde 0–2 genom Oscar Kohlström efter 1.51 i tredje perioden.

Kiruna reducerade och kvitterade till 2–2 genom Svante Koivuniemi och Tomi Mäntynen med knappt fyra minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 3.55 kvar att spela.

Matchvinnare för bortalaget Kalix blev Elias Elomaa som 2.00 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

För Kalix gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Kiruna är på 14:e plats. Ett fint lyft för Kalix som låg på 15:e plats så sent som den 25 november.

Lördag 3 januari möter Kiruna Sundsvall hemma 15.00 och Kalix möter Norrtälje hemma 16.00.

Kiruna–Kalix 2–3 (0–0, 0–1, 2–1, 0–1)

Hockeyettan norra, Lombiahallen

Andra perioden: 0–1 (30.58) Kie Vähäkangas (William Björck).

Tredje perioden: 0–2 (41.51) Oscar Kohlström (Kie Vähäkangas), 1–2 (46.11) Svante Koivuniemi (Ludvig Warg, Robert Ossipov), 2–2 (56.05) Tomi Mäntynen (Robert Ossipov).

Förlängning: 2–3 (62.00) Elias Elomaa (Adam Helldén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 2-1-2

Kalix: 4-0-1

Nästa match:

Kiruna: IF Sundsvall Hockey, hemma, 3 januari 15.00

Kalix: Norrtälje IK, hemma, 3 januari 16.00