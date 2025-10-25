Kalix bröt förlustsviten – vann mot Hudiksvall

Kalix-seger med 4–3 efter förlängning

Andrew Suriyuth gjorde två mål för Kalix

Kalix nu 20:e, Hudiksvall på sjunde plats

Efter fem förluster i rad för Kalix i hockeyettan norra kom en ljusning. Hemma mot Hudiksvall kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Part Arena slutade 4–3 (0–1, 2–1, 1–1, 1–0) efter förlängning.

Segermålet för Kalix stod Andrew Suriyuth för 2.50 in i förlängningen.

Andrew Suriyuth med två mål för Kalix

Hudiksvall startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 2.43 slog Jesper Wiberg till framspelad av Elias Degnell och Alex Brännstam. Kalix kvitterade till 1–1 genom Filip Runbjer i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 15.22 gjorde Hudiksvall 1–2 genom Alex Brännstam.

Kalix kvitterade till 2–2 genom Oliwer Stensson med 1.44 kvar att spela av perioden. Kalix tog ledningen med 3–2 genom Andrew Suriyuth efter 2.15 i tredje perioden.

Hudiksvall kvitterade till 3–3 genom Maximilian Kilpinen efter 10.58 av perioden. Stor matchhjälte för Kalix 2.50 in i förlängningen blev Andrew Suriyuth med det avgörande 4–3-målet.

Kalix har en seger och fyra förluster och 11–25 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hudiksvall har tre vinster och två förluster och 15–12 i målskillnad. Förlusten var Hudiksvalls andra uddamålsförlust.

För Hudiksvall gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Kalix är på 20:e och sista plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 26 oktober. Då möter Kalix Strömsbro i Part Arena 16.00. Hudiksvall tar sig an Kiruna borta 15.00.

Kalix–Hudiksvall 4–3 (0–1, 2–1, 1–1, 1–0)

Hockeyettan norra, Part Arena

Första perioden: 0–1 (2.43) Jesper Wiberg (Elias Degnell, Alex Brännstam).

Andra perioden: 1–1 (20.35) Filip Runbjer (Kie Vähäkangas), 1–2 (35.22) Alex Brännstam (Maximilian Kilpinen, Rasmus Kahilainen), 2–2 (38.16) Oliwer Stensson (Adam Helldén, Filip Runbjer).

Tredje perioden: 3–2 (42.15) Andrew Suriyuth (Filip Lindbäck, Rasmus Hedkvist), 3–3 (50.58) Maximilian Kilpinen (Linus Lindblom, Axel Olsson).

Förlängning: 4–3 (62.50) Andrew Suriyuth (Adam Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 1-0-4

Hudiksvall: 3-1-1

Nästa match:

Kalix: Strömsbro IF, hemma, 26 oktober

Hudiksvall: Kiruna IF, borta, 26 oktober