Kalix avgjorde i tredje perioden i segern mot Strömsbro

Seger för Kalix med 3–1 mot Strömsbro

Kalix åttonde seger på de senaste tio matcherna

Kalix Filip Runbjer tvåmålsskytt

Kalix vann matchen borta mot Strömsbro i hockeyettan norra efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Kalix drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 1–3 (1–0, 0–1, 0–2).

Filip Runbjer med två mål för Kalix

Strömsbro tog ledningen efter 15 minuter genom Christoffer Leidermark på pass av Braylon Shmyr.

Efter 9.37 i andra perioden nätade Adam Persson och kvitterade för Kalix.

Filip Runbjer gav laget ledningen tidigt i tredje perioden efter pass från Jacob Carlsson och Robert Von Gerdten. Filip Runbjer stod för målet när Kalix punkterade matchen med ett 1–3-mål med 35 sekunder kvar att spela efter förarbete från Oliver Selström. Runbjer fullbordade därmed Kalix vändning.

Strömsbro stannar därmed på sjunde plats och Kalix på åttonde plats i tabellen.

I nästa match möter Strömsbro Norrtälje hemma och Kalix möter Bodens HF hemma. Båda matcherna spelas onsdag 28 januari 19.00.

Strömsbro–Kalix 1–3 (1–0, 0–1, 0–2)

Hockeyettan norra, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (15.38) Christoffer Leidermark (Braylon Shmyr).

Andra perioden: 1–1 (29.37) Adam Persson.

Tredje perioden: 1–2 (43.35) Filip Runbjer (Jacob Carlsson, Robert Von Gerdten), 1–3 (59.25) Filip Runbjer (Oliver Selström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 1-1-3

Kalix: 3-0-2

Nästa match:

Strömsbro: Norrtälje IK, hemma, 28 januari 19.00

Kalix: Bodens HF, hemma, 28 januari 19.00