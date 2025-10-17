Järfälla bröt Karlskronas fina vinstsvit

Järfälla-seger med 5–3 mot Karlskrona

Gustav Eurenius med två mål för Järfälla

Daniel Andersson matchvinnare för Järfälla

Karlskrona har spelat bra i hockeyettan södra. Inför matchen borta mot Järfälla hade laget tagit fem raka segrar. På fredagen tog det stopp och matchen i Järfälla Ishall slutade 5–3 (2–2, 1–1, 2–0). Förlusten var den första i serien för Karlskrona.

Järfällas tränare Thomas Ahlperby tyckte till om matchen:

– En väl genomförd match där vi inte ska be om ursäkt för att vi vinner. Vi avgör i tredje perioden.

Gustav Eurenius tvåmålsskytt för Järfälla

Järfälla tog ledningen i första perioden genom Gustav Eurenius.

Karlskrona gjorde 1–1 genom Liam Engström med 3.60 kvar att spela.

Järfälla tog ledningen på nytt genom Gustav Eurenius som gjorde sitt andra mål efter 18.13 i matchen.

Karlskrona gjorde 2–2 genom Liam Engström efter 19.05. Efter 5.08 i andra perioden gjorde Karlskrona 2–3 genom Kalle Carlsson.

Järfälla kvitterade till 3–3 genom Marcus Molin efter 8.23 av perioden. I tredje perioden gjorde Järfälla 4–3 efter 7.53 genom Daniel Andersson framspelad av Emil Broed. Och med bara 60 sekunder kvar satte Tom Nilsson Nilsson 5–3.

Järfälla har tre segrar och två förluster och 15–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Karlskrona har fyra vinster och en förlust och 21–13 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet sjunde plats i tabellen. Karlskrona är på andra plats.

Den 8 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i NKT Arena.

I nästa match möter Järfälla Nyköping borta på fredag 24 oktober 19.00. Karlskrona möter Huddinge lördag 18 oktober 16.00 borta.

Järfälla–Karlskrona 5–3 (2–2, 1–1, 2–0)

Hockeyettan södra, Järfälla Ishall

Första perioden: 1–0 (14.30) Gustav Eurenius (Christian Holmblad), 1–1 (17.00) Liam Engström (Kalle Carlsson, Lukas Sjöblom), 2–1 (18.13) Gustav Eurenius, 2–2 (19.05) Liam Engström (Viktor Smeds, Elias Sjöström).

Andra perioden: 2–3 (25.08) Kalle Carlsson, 3–3 (28.23) Marcus Molin (Adrian Sjöqvist).

Tredje perioden: 4–3 (47.53) Daniel Andersson (Emil Broed), 5–3 (60.00) Tom Nilsson Nilsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla: 3-1-1

Karlskrona: 4-0-1

Nästa match:

Järfälla: Nyköpings SK, borta, 24 oktober

Karlskrona: Huddinge IK, borta, 18 oktober