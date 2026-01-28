Jacobsson och Gabrielson säkrade segern för Nybro mot AIK

Nybro vann med 5–4 efter förlängning

Hugo Gabrielson avgjorde för Nybro

Andra raka segern för Nybro

Matchen mellan hemmalaget Nybro och gästande AIK i hockeyallsvenskan var lika efter full tid, efter en sen kvittering av Nybros Theo Jacobsson. I förlängningen kunde Nybro avgöra till 5–4 (2–0, 0–0, 2–4, 1–0) genom Hugo Gabrielson efter 1. 19 och fullborda vändningen.

SSK nästa för Nybro

Felix Olsson gjorde 1–0 till Nybro efter 5.16 med assist av Jesper Mångs och Alexander Molldén. Efter 10.05 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Elias Stenman slog till.

Andra perioden blev mållös.

AIK gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–0 till ledning med 2–4.

Nybro reducerade och kvitterade till 4–4 genom Kalle Holm och Theo Jacobsson med 30 sekunder kvar att spela.

Stor matchhjälte för Nybro 1.19 in i förlängningen blev Hugo Gabrielson med det avgörande målet i förlängningen.

För Nybro gör resultatet att man nu ligger på elfte plats i tabellen medan AIK är på femte plats.

Nästa motstånd för Nybro är SSK. AIK tar sig an Almtuna hemma. Båda matcherna spelas fredag 30 januari 19.00.

Nybro–AIK 5–4 (2–0, 0–0, 2–4, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (5.16) Felix Olsson (Jesper Mångs, Alexander Molldén), 2–0 (10.05) Elias Stenman.

Tredje perioden: 2–1 (42.19) Martin Johnsen, 2–2 (51.07) Oscar Nord (William Pethrus, Daniel Muzito Bagenda), 2–3 (53.36) Daniel Ljungman (Scott Pooley, Ludwig Blomstrand), 2–4 (53.59) Oscar Nord (Daniel Muzito Bagenda, William Pethrus), 3–4 (56.15) Kalle Holm (Theo Jacobsson, Hugo Gabrielson), 4–4 (59.30) Theo Jacobsson (Måns Krämer, Kalle Holm).

Förlängning: 5–4 (61.19) Hugo Gabrielson (Joachim Rohdin, Felix Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 3-0-2

AIK: 1-1-3

Nästa match:

Nybro: Södertälje SK, hemma, 30 januari 19.00

AIK: Almtuna IS, hemma, 30 januari 19.00