Jacob Svensson het när Hudiksvall besegrade Wings Arlanda

Hudiksvall vann med 5–1 mot Wings Arlanda

Hudiksvalls fjärde seger på de senaste fem matcherna

Jacob Svensson med två mål för Hudiksvall

Hemmalaget Hudiksvall tog hem de tre poängen efter seger mot Wings Arlanda i hockeyettan norra. 5–1 (2–0, 2–0, 1–1) slutade matchen på onsdagen.

Segern var Hudiksvalls fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Elias Degnell bakom Hudiksvalls avgörande

Hudiksvall tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Hudiksvall startade andra perioden bäst och gick från 2–0 till 4–0 genom två snabba mål tidigt i perioden av Jacob Svensson och Axel Levander. Wings Arlanda reducerade dock till 4–1 genom Viktor Mattsson med 4.43 kvar att spela av perioden.

Hudiksvall kunde dock avgöra till 5–1 med 1.48 kvar av matchen genom Jesper Wiberg.

För Hudiksvall gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan Wings Arlanda är på 17:e plats. Så sent som den 4 oktober låg Hudiksvall på 13:e plats i tabellen.

I nästa match möter Hudiksvall Bodens HF borta på fredag 31 oktober 19.00. Wings Arlanda möter Vallentuna söndag 2 november 16.00 hemma.

Hudiksvall–Wings Arlanda 5–1 (2–0, 2–0, 1–1)

Hockeyettan norra, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (4.26) Jacob Svensson (Loa Milfors, Henrik Olsén), 2–0 (13.21) Elias Degnell (Alex Brännstam, Henrik Olsén).

Andra perioden: 3–0 (22.10) Jacob Svensson (Sebastian Walfridsson, Philip Eriksen), 4–0 (23.11) Axel Levander (Anton Schagerberg, Rasmus Kahilainen).

Tredje perioden: 4–1 (55.17) Viktor Mattsson (Karl Pettersson, Sebastian Lindström), 5–1 (58.12) Jesper Wiberg (Alex Brännstam, Maximilian Kilpinen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 4-1-0

Wings Arlanda: 2-0-3

Nästa match:

Hudiksvall: Bodens HF, borta, 31 oktober

Wings Arlanda: Vallentuna Hockey, hemma, 2 november