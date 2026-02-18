Hudiksvalls fina svit fortsätter mot Falu IF

Hudiksvall segrade – 12–2 mot Falu IF

Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna

Loa Milfors avgjorde för Hudiksvall

Falu IF har varit lite av ett favoritmotstånd för Hudiksvall. På onsdagen tog Hudiksvall ännu en seger hemma mot Falu IF. Matchen i hockeyettan norra slutade hela 12–2 (3–0, 4–2, 5–0). Det var Hudiksvalls sjunde raka seger mot just Falu IF.

Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson tyckte så här om matchen:

– En riktigt tung förlust där vi inte var med överhuvudtaget. Hudiksvall var flera storlekar större än oss. Bättre i allt där de fick visa vilken klass och kvalitet de har när de får spela ishockey på sina premisser.

I och med detta har Hudiksvall hela 24 raka segrar i hockeyettan norra.

Hudiksvall–Falu IF – mål för mål

Hudiksvall dominerade i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 7–2.

Hudiksvall fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–2. Målen i sista perioden gjordes av Viggo Nordström, som gjorde två mål, Alex Brännstam, Loa Milfors och Linus Lindblom.

Hudiksvalls Viggo Nordström stod för tre mål och två assists, Carl Wassenius gjorde ett mål och tre målgivande passningar, Linus Lindblom gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål, Jacob Svensson gjorde två mål och ett målgivande pass och Loa Milfors gjorde tre mål.

Resultatet innebär att Hudiksvall är klara seriesegrare och Falu IF ligger på 16:e plats i tabellen.

Hudiksvall tar sig an Lindlöven i nästa match borta lördag 21 februari 16.00. Falu IF möter Norrtälje hemma söndag 22 februari 16.00.

Hudiksvall–Falu IF 12–2 (3–0, 4–2, 5–0)

Hockeyettan norra, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (3.27) Carl Wassenius (Lucas Thorstensson), 2–0 (10.05) Jacob Svensson (Linus Lindblom, Lucas Thorstensson), 3–0 (10.49) Loa Milfors (Carl Wassenius, Max Sjöholm).

Andra perioden: 4–0 (20.29) Viggo Nordström (Linus Lindblom, Jacob Svensson), 5–0 (27.19) Jacob Svensson (Viggo Nordström), 5–1 (29.31) Viggo Aspling (Oliver Pentler, Oscar Haglund), 6–1 (30.48) Loa Milfors (Carl Wassenius, Rasmus Kahilainen), 7–1 (35.52) Rasmus Kahilainen (Henrik Olsén), 7–2 (39.14) Albin Pousette (Oscar Haglund, Philip Hasselgren).

Tredje perioden: 8–2 (42.32) Viggo Nordström (Jesper Wiberg), 9–2 (43.55) Viggo Nordström (Emil Stadin, Linus Lindblom), 10–2 (54.03) Alex Brännstam (Elias Degnell), 11–2 (56.34) Loa Milfors (Henrik Olsén, Carl Wassenius), 12–2 (56.55) Linus Lindblom (Viggo Nordström, Jesper Wiberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 5-0-0

Falu IF: 2-0-3

Nästa match:

Hudiksvall: Lindlövens IF, borta, 21 februari 16.00

Falu IF: Norrtälje IK, hemma, 22 februari 16.00