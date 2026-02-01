Hudiksvall nollade Enköping – segrade med 4–0
Följ HockeySverige på
Google news
- Hudiksvall-seger med 4–0 mot Enköping
- Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna
- Philip Eriksen avgjorde för Hudiksvall
Hudiksvall såg till att hålla nollan när laget vann på bortaplan mot Enköping i hockeyettan norra. Matchen slutade 0–4 (0–0, 0–3, 0–1).
Det här var Hudiksvalls nionde nolla den här säsongen.
Det här innebär att Hudiksvall nu har 21 segrar i följd i hockeyettan norra.
Enköping–Hudiksvall – mål för mål
Första perioden blev mållös.
Hudiksvall stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.35.
Efter 15.05 i tredje perioden gjorde Henrik Olsén också 0–4 efter pass från Axel Levander och Anton Schagerberg.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Enköping på 15:e plats och Hudiksvall i serieledning. Ett tapp för Enköping som låg på elfte plats så sent som den 9 januari.
Nästa motstånd för Enköping är Strömsbro. Lagen möts onsdag 4 februari 19.00 i Bahcohallen. Hudiksvall tar sig an Wings Arlanda borta lördag 7 februari 16.00.
Enköping–Hudiksvall 0–4 (0–0, 0–3, 0–1)
Hockeyettan norra, Bahcohallen
Andra perioden: 0–1 (28.25) Philip Eriksen (Jacob Svensson, Viggo Nordström), 0–2 (32.37) Maximilian Kilpinen (Carl Wassenius, Arvid Sundin), 0–3 (38.00) Jacob Svensson (Philip Eriksen, Linus Lindblom).
Tredje perioden: 0–4 (55.05) Henrik Olsén (Axel Levander, Anton Schagerberg).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Enköping: 2-0-3
Hudiksvall: 5-0-0
Nästa match:
Enköping: Strömsbro IF, hemma, 4 februari 19.00
Hudiksvall: Wings HC Arlanda, borta, 7 februari 16.00
Den här artikeln handlar om: