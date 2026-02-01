Hudiksvall nollade Enköping – segrade med 4–0

Hudiksvall-seger med 4–0 mot Enköping

Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna

Philip Eriksen avgjorde för Hudiksvall

Hudiksvall såg till att hålla nollan när laget vann på bortaplan mot Enköping i hockeyettan norra. Matchen slutade 0–4 (0–0, 0–3, 0–1).

Det här var Hudiksvalls nionde nolla den här säsongen.

Det här innebär att Hudiksvall nu har 21 segrar i följd i hockeyettan norra.

Enköping–Hudiksvall – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Hudiksvall stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.35.

Efter 15.05 i tredje perioden gjorde Henrik Olsén också 0–4 efter pass från Axel Levander och Anton Schagerberg.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Enköping på 15:e plats och Hudiksvall i serieledning. Ett tapp för Enköping som låg på elfte plats så sent som den 9 januari.

Nästa motstånd för Enköping är Strömsbro. Lagen möts onsdag 4 februari 19.00 i Bahcohallen. Hudiksvall tar sig an Wings Arlanda borta lördag 7 februari 16.00.

Enköping–Hudiksvall 0–4 (0–0, 0–3, 0–1)

Hockeyettan norra, Bahcohallen

Andra perioden: 0–1 (28.25) Philip Eriksen (Jacob Svensson, Viggo Nordström), 0–2 (32.37) Maximilian Kilpinen (Carl Wassenius, Arvid Sundin), 0–3 (38.00) Jacob Svensson (Philip Eriksen, Linus Lindblom).

Tredje perioden: 0–4 (55.05) Henrik Olsén (Axel Levander, Anton Schagerberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 2-0-3

Hudiksvall: 5-0-0

Nästa match:

Enköping: Strömsbro IF, hemma, 4 februari 19.00

Hudiksvall: Wings HC Arlanda, borta, 7 februari 16.00