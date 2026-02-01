Prenumerera

Hudiksvall nollade Enköping – segrade med 4–0

  • Hudiksvall-seger med 4–0 mot Enköping

  • Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna

  • Philip Eriksen avgjorde för Hudiksvall

Hudiksvall såg till att hålla nollan när laget vann på bortaplan mot Enköping i hockeyettan norra. Matchen slutade 0–4 (0–0, 0–3, 0–1).

Det här var Hudiksvalls nionde nolla den här säsongen.

Det här innebär att Hudiksvall nu har 21 segrar i följd i hockeyettan norra.

Enköping–Hudiksvall – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Hudiksvall stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.35.

Efter 15.05 i tredje perioden gjorde Henrik Olsén också 0–4 efter pass från Axel Levander och Anton Schagerberg.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Enköping på 15:e plats och Hudiksvall i serieledning. Ett tapp för Enköping som låg på elfte plats så sent som den 9 januari.

Nästa motstånd för Enköping är Strömsbro. Lagen möts onsdag 4 februari 19.00 i Bahcohallen. Hudiksvall tar sig an Wings Arlanda borta lördag 7 februari 16.00.

Enköping–Hudiksvall 0–4 (0–0, 0–3, 0–1)

Hockeyettan norra, Bahcohallen

Andra perioden: 0–1 (28.25) Philip Eriksen (Jacob Svensson, Viggo Nordström), 0–2 (32.37) Maximilian Kilpinen (Carl Wassenius, Arvid Sundin), 0–3 (38.00) Jacob Svensson (Philip Eriksen, Linus Lindblom).

Tredje perioden: 0–4 (55.05) Henrik Olsén (Axel Levander, Anton Schagerberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 2-0-3

Hudiksvall: 5-0-0

Nästa match:

Enköping: Strömsbro IF, hemma, 4 februari 19.00

Hudiksvall: Wings HC Arlanda, borta, 7 februari 16.00

