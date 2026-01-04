Hudiksvall fortsätter segersviten mot Bodens HF

Hudiksvall vann med 1–0 mot Bodens HF

Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna

Viggo Nordström matchvinnare för Hudiksvall

Hudiksvall fortsätter att vinna mot Bodens HF i hockeyettan norra. På söndagen segrade Hudiksvall på nytt – den här gången med 1–0 (0–0, 0–0, 1–0) hemma i Holmen Center. Det var Hudiksvalls femte raka seger mot Bodens HF.

Viggo Nordström blev matchhjälte 4.07 in i slutperioden med sitt avgörande 1–0-mål.

Det här var Hudiksvalls sjunde nolla den här säsongen.

I och med detta har Hudiksvall hela 15 raka segrar i hockeyettan norra.

Borlänge nästa för Hudiksvall

Hudiksvall har en stark form med fem segrar och 18–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bodens HF har tre vinster och två förluster och 20–8 i målskillnad.

I nästa match möter Hudiksvall Borlänge borta på onsdag 7 januari 19.00. Bodens HF möter Strömsbro lördag 10 januari 16.00 borta.

Hudiksvall–Bodens HF 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Holmen Center

Tredje perioden: 1–0 (44.07) Viggo Nordström (Elias Degnell, Lucas Thorstensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 5-0-0

Bodens HF: 3-1-1

Nästa match:

Hudiksvall: Borlänge HF, borta, 7 januari 19.00

Bodens HF: Strömsbro IF, borta, 10 januari 16.00