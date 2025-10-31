Hudiksvall besegrade Bodens HF och toppar nu tabellen
- Hudiksvall vann med 3–0 mot Bodens HF
- Hudiksvalls femte seger på de senaste sex matcherna
- Loa Milfors avgjorde för Hudiksvall
Segern mot Bodens HF på bortaplan innebär att Hudiksvall nu är serieledare i hockeyettan norra, två poäng före Lindlöven. Lindlöven har dock två matcher mindre spelade. Hudiksvall vann med 3–0 (0–0, 3–0, 0–0). Bodens HF ligger på tionde plats i tabellen.
Segern var Hudiksvalls femte på de senaste sex matcherna.
Bodens HF–Hudiksvall – mål för mål
Första perioden blev mållös. Hudiksvall stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.30. Hudiksvall tog därmed en klar seger. I tredje perioden höll Hudiksvall i sin 3–0-ledning och vann.
Ett fint lyft för Hudiksvall som låg på 13:e plats så sent som den 4 oktober.
I nästa match, lördag 1 november möter Bodens HF Sundsvall hemma i Hive Arena 18.00 medan Hudiksvall spelar borta mot Piteå 16.00.
Bodens HF–Hudiksvall 0–3 (0–0, 0–3, 0–0)
Hockeyettan norra, Hive Arena
Andra perioden: 0–1 (29.17) Loa Milfors (Lucas Thorstensson, Gabriel Kangas), 0–2 (30.20) Rasmus Kahilainen, 0–3 (36.47) Jacob Svensson (Lucas Thorstensson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Bodens HF: 3-1-1
Hudiksvall: 4-1-0
Nästa match:
Bodens HF: IF Sundsvall Hockey, hemma, 1 november
Hudiksvall: Piteå HC, borta, 1 november
