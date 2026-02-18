Hemmasegern mot Mörrum förlänger sviten för Tranås

Tranås vann med 7–2 mot Mörrum

Tranås sjätte seger på de senaste sju matcherna

Tranås Axl Johansson tvåmålsskytt

Tranås är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Mörrum hemma i Tranås Åkeri Arena på onsdagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 7–2 (1–1, 3–1, 3–0) innebär att Tranås nu har fyra segrar i följd i hockeyettan södra.

Lukas Isaksson gjorde avgörande målet

Gästerna Mörrum startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.29 slog Hugo Mörnhed till på pass av Marwin Wedemo. Tranås kvitterade genom Axl Johansson med assist av William Wennström och Kalvyn Watson efter 10.02.

Tranås tog ledningen med 2–1 genom Kalvyn Watson efter 5.44 i andra perioden.

Mörrum gjorde 2–2 genom Elias Knoester efter 8.31 av perioden.

Tranås gjorde dock två mål och gick från 2–2 till 4–2, målen av Lukas Isaksson och Niklas Puistola.

Tranås fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–2. Målen i sista perioden gjordes av Petter Eklöf, Viktor Nilsson-Westlund och Axl Johansson.

Petter Eklöf gjorde ett mål för Tranås och spelade dessutom fram till två mål.

Med tre omgångar kvar är Tranås på tredje plats i tabellen medan Mörrum är på tolfte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Tranås med 5–1.

Söndag 22 februari 16.00 spelar Tranås hemma mot Huddinge. Mörrum möter Mariestad hemma i Jössarinken lördag 21 februari 16.00.

Tranås–Mörrum 7–2 (1–1, 3–1, 3–0)

Hockeyettan södra, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 0–1 (1.29) Hugo Mörnhed (Marwin Wedemo), 1–1 (10.02) Axl Johansson (William Wennström, Kalvyn Watson).

Andra perioden: 2–1 (25.44) Kalvyn Watson (Oliver Nilsson), 2–2 (28.31) Elias Knoester (Leo Klavhed, Calle Arvedson), 3–2 (34.33) Lukas Isaksson (Petter Eklöf, Pontus Eklöf), 4–2 (39.43) Niklas Puistola (Viktor Nilsson-Westlund, Ludwig Svensson Träff).

Tredje perioden: 5–2 (48.45) Petter Eklöf (Lukas Isaksson, Pontus Eklöf), 6–2 (49.32) Axl Johansson (Ludwig Svensson Träff, Karl Jonsson), 7–2 (55.31) Viktor Nilsson-Westlund (Petter Eklöf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 4-0-1

Mörrum: 2-0-3

Nästa match:

Tranås: Huddinge IK, hemma, 22 februari 16.00

Mörrum: Mariestad BoIS HC, hemma, 21 februari 16.00