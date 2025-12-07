Hanvikens fina svit mot Halmstad fortsätter

Seger för Hanviken med 4–3 mot Halmstad

Alex Ek gjorde två mål för Hanviken

Seger nummer 8 för Hanviken

Halmstad är lite av ett drömmotstånd för Hanviken. På söndagen vann Hanviken på nytt – den här gången hemma i Tyresö Ishall. Matchen i hockeyettan södra slutade 4–3 (1–2, 0–1, 3–0). Det var Hanvikens femte raka seger mot Halmstad.

Alex Ek stod för Hanvikens avgörande mål 18.07 in i tredje perioden.

Alex Ek tvåmålsskytt för Hanviken

Hanviken tog ledningen i första perioden genom Alex Ek.

Därefter fixade Halmstads William Gustafsson och Albin Blomberg att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Efter 7.55 i andra perioden slog William Gustafsson till återigen framspelad av Albin Blomberg och gjorde 1–3.

Hanviken gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–3 till ledning med 4–3. Det sista målet kom med knappt två minuter kvar av matchen.

Halmstads William Gustafsson stod för tre poäng, varav två mål och Albin Blomberg gjorde ett mål och spelade fram till två mål. Alex Ek gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Hanviken.

Det här var Hanvikens tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Halmstads fjärde uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Hanviken på tionde plats och Halmstad på sjätte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Hanvikens SK med 6–3.

På onsdag 10 december 19.00 spelar Hanviken hemma mot Järfälla och Halmstad hemma mot Karlskrona.

Hanviken–Halmstad 4–3 (1–2, 0–1, 3–0)

Hockeyettan södra, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (12.56) Alex Ek (Jacob Samuelsson, Erik Palm), 1–1 (16.26) Albin Blomberg (Oscar Johnsson, William Gustafsson), 1–2 (18.13) William Gustafsson (Otto Stahre, Albin Blomberg).

Andra perioden: 1–3 (27.55) William Gustafsson (Albin Blomberg).

Tredje perioden: 2–3 (49.32) Erik Palm (Edvin Isén), 3–3 (52.07) Jacob Samuelsson (Adam Falk, Alex Ek), 4–3 (58.07) Alex Ek (Adam Falk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanviken: 3-1-1

Halmstad: 4-0-1

Nästa match:

Hanviken: Järfälla HC, hemma, 10 december

Halmstad: Karlskrona HK, hemma, 10 december