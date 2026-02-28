Hanviken kvalklart efter seger mot Grums

Hanviken-seger med 4–0 mot Grums

Hanvikens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Adam Falk matchvinnare för Hanviken

Hanviken har spelat bra i hockeyettan södra och nu är det klart att laget får spela kval. Det efter seger, 4–0 (1–0, 3–0, 0–0), på hemmaplan mot Grums på lördagen.

Det här var femte gången den här säsongen som Hanvikens målvakter höll nollan.

Segern var Hanvikens sjätte på de senaste sju matcherna.

Hanviken–Grums – mål för mål

Hanviken tog ledningen efter 16.21 genom Adam Falk med assist av Alex Ek och Jacob Samuelsson.

Även i andra perioden var Hanviken starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom tre snabba mål i slutet av perioden av Alex Ek, Lucas Feuk och Henrik Hallberg.

Tredje perioden blev mållös och Hanviken höll i sin 4–0-ledning och vann.

Det här betyder att Hanviken slutar på sjunde plats och Grums på 20:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Grums med 4–3.

Hanviken–Grums 4–0 (1–0, 3–0, 0–0)

Hockeyettan södra, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (16.21) Adam Falk (Alex Ek, Jacob Samuelsson).

Andra perioden: 2–0 (33.58) Alex Ek (Adam Falk, Jacob Samuelsson), 3–0 (34.31) Lucas Feuk (Albin Pedersen), 4–0 (36.43) Henrik Hallberg (Mika Ounasvuori, Ivar Sjölund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanviken: 4-0-1

Grums: 0-0-5