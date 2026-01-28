Hanviken fortsätter segersviten mot Nyköping

Hanviken-seger med 3–2 mot Nyköping

Hanvikens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Lucas Feuk matchvinnare för Hanviken

Fyra raka segrar hade Hanviken mot just Nyköping i hockeyettan södra inför onsdagens match. Och på onsdagen segrade Hanviken på nytt – den här gången med 3–2 (3–0, 0–1, 0–1) borta i Stora Hallen.

– Tyvärr så blir vi straffade av vår dåliga start. Vi gör ett ärligt försök att hämta ikapp och är så nära att ta en poäng. Bara bryta ihop och gå vidare till nästa match, tyckte Nyköpings huvudtränare Tobias Snäll.

Därmed har Hanviken vunnit fyra matcher i rad i hockeyettan södra.

Nyköping–Hanviken – mål för mål

Hanviken stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 4.16 i mitten av perioden.

Efter 18.12 i andra perioden slog Albin Mjösberg till framspelad av Jonas Risberg och Vigor Andersson och reducerade åt Nyköping.

Efter 16.16 i tredje perioden reducerade Nyköping på nytt genom Nico Vuorijärvi på pass av John Moberg och Hugo Pettersson. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Nyköping har två vinster och tre förluster och 13–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Nyköping stannar därmed på 19:e plats och Hanviken på nionde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Hanviken med 2–1.

I nästa match möter Nyköping Mörrum hemma på lördag 31 januari 16.00. Hanviken möter Borås fredag 30 januari 19.00 borta.

Nyköping–Hanviken 2–3 (0–3, 1–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (10.21) Isak Dahlin (Henrik Hallberg), 0–2 (13.04) Henrik Hallberg (Edvin Isén, Albin Pedersen), 0–3 (14.37) Lucas Feuk.

Andra perioden: 1–3 (38.12) Albin Mjösberg (Jonas Risberg, Vigor Andersson).

Tredje perioden: 2–3 (56.16) Nico Vuorijärvi (John Moberg, Hugo Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 2-0-3

Hanviken: 4-0-1

Nästa match:

Nyköping: Mörrum GoIS IK, hemma, 31 januari 16.00

Hanviken: Borås HC, borta, 30 januari 19.00