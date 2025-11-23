Halmstads fina svit håller i sig efter 2–1 mot Mariestad

Halmstad-seger med 2–1 mot Mariestad

Halmstads sjätte seger på de senaste sju matcherna

Alexander Klarin avgjorde för Halmstad

Halmstad fortsätter starkt i hockeyettan södra. När laget mötte Mariestad borta i Mariehus Arena på söndagen kom ännu en seger. Laget vann med 2–1 (0–0, 2–0, 0–1). I och med detta har Halmstad fyra segrar i rad.

Mariestad–Halmstad – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Alexander Artursson gjorde 1–0 till Halmstad 5.11 in i andra perioden med assist av Anton Berglund och Melker Pettersson.

Efter 10.46 i andra perioden nätade Alexander Klarin på pass av William Gustafsson och Melker Iversen och gjorde 0–2.

15.43 in i tredje perioden slog Anton Blomberg till framspelad av Oscar Lundin och Jeremias Lindewall och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Mariestad.

Det här var Mariestads andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Halmstads tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Halmstad ligger på femte plats i tabellen och Mariestad är på åttonde plats.

Den 23 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Halmstad Arena.

Onsdag 26 november 19.00 spelar Mariestad borta mot Tranås. Halmstad möter Tyringe hemma i Halmstad Arena söndag 30 november 16.00.

Mariestad–Halmstad 1–2 (0–0, 0–2, 1–0)

Hockeyettan södra, Mariehus Arena

Andra perioden: 0–1 (25.11) Alexander Artursson (Anton Berglund, Melker Pettersson), 0–2 (30.46) Alexander Klarin (William Gustafsson, Melker Iversen).

Tredje perioden: 1–2 (55.43) Anton Blomberg (Oscar Lundin, Jeremias Lindewall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 3-0-2

Halmstad: 4-1-0

Nästa match:

Mariestad: Tranås AIF, borta, 26 november

Halmstad: Tyringe SoSS, hemma, 30 november