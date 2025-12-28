Halmstad vinnare mot Kungälv – avgjorde i förlängningen

Halmstad-seger med 3–2 efter förlängning

Alexander Artursson matchvinnare för Halmstad

Kungälvs sjätte raka förlust

Matchen mellan Halmstad och Kungälv i hockeyettan södra slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0). Alexander Artursson blev matchhjälte för Halmstad med sitt mål blott 27 sekunder in i förlängningen.

Kungälvs assisterande tränare Christian Rajasalo tyckte så här om matchen:

– Det blev en jämn och tight match, men tycker dock att vi inte alls kommer upp i den nivå som vi bör ha. Får det dock till en förlängning, men där avgör Halmstad i numerärt överläge. Vi får ta nya tag och vinna returen på tisdag och då hoppas jag att vi fyller hallen.

Resultatet innebär att Kungälv nu har sex förluster i rad.

Halmstad–Kungälv – mål för mål

Halmstad tog ledningen efter nio minuter genom Melker Iversen assisterad av Victor Gagic och Otto Stahre.

Efter 16.56 kvitterade Kungälv genom Tony Pappila efter förarbete av Melker Öberg och Oliver Gabay.

Kungälv gjorde också 1–2 efter 7.33 i andra perioden när Melwin Last fick träff framspelad av Eric Österman och Linus Jonasson.

Halmstads Valter Johansson gjorde 2–2 efter 16.02 på pass av Otto Stahre och Victor Gagic.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Stor matchhjälte för Halmstad 27 sekunder in i förlängningen blev Alexander Artursson med det avgörande förlängningsmålet.

Halmstads Otto Stahre hade tre assists.

Halmstad ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Kungälv ligger på 15:e plats.

Lagen möts igen i nästa match, i Oasen tisdag 30 december 19.00.

Halmstad–Kungälv 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (9.19) Melker Iversen (Victor Gagic, Otto Stahre), 1–1 (16.56) Tony Pappila (Melker Öberg, Oliver Gabay).

Andra perioden: 1–2 (27.33) Melwin Last (Eric Österman, Linus Jonasson), 2–2 (36.02) Valter Johansson (Otto Stahre, Victor Gagic).

Förlängning: 3–2 (60.27) Alexander Artursson (William Gustafsson, Otto Stahre).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad: 2-1-2

Kungälv: 0-2-3

Nästa match:

Halmstad: Kungälvs IK, borta, 30 december 19.00

Kungälv: Halmstad Hammers HC, hemma, 30 december 19.00