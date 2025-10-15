Halmstad utklassade Dalen på hemmaplan

Seger för Halmstad med 6–0 mot Dalen

Martin Pärna med två mål för Halmstad

Alexander Klarin matchvinnare för Halmstad

Halmstad dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Dalen i hockeyettan södra med hela 6–0 (2–0, 2–0, 2–0).

Martin Pärna tvåmålsskytt för Halmstad

Halmstad tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara 0 minuter. Halmstad startade andra perioden bäst och gick från 2–0 till 4–0 genom två snabba mål tidigt i perioden av Martin Pärna och Alexander Artursson. Halmstad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Martin Pärna och Anton Berglund.

Martin Pärna gjorde två mål för Halmstad och ett målgivande pass och Victor Gagic hade tre assists.

Halmstad har nio poäng och Dalen har fem poäng efter fyra omgångar.

Lagen spelar mot varandra igen den 11 februari i Smedjehov.

Halmstad tar sig an Borås i nästa match borta fredag 17 oktober 19.00. Dalen möter Mjölby borta lördag 18 oktober 16.00.

Halmstad–Dalen 6–0 (2–0, 2–0, 2–0)

Hockeyettan södra, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (9.16) Alexander Klarin (Hampus Johansson, William Gustafsson), 2–0 (9.43) Andreas Andersson (Victor Gagic, Martin Pärna).

Andra perioden: 3–0 (26.23) Martin Pärna (Victor Gagic, Melker Iversen), 4–0 (27.36) Alexander Artursson (William Berg, Jakub Kanka).

Tredje perioden: 5–0 (41.39) Martin Pärna (Victor Gagic), 6–0 (55.26) Anton Berglund (Viktor Bernhardtz, Andreas Andersson).

Nästa match:

Halmstad: Borås HC, borta, 17 oktober

Dalen: Mjölby HC, borta, 18 oktober