Halmstad tog hem segern mot Kungälv på bortaplan

Halmstad vann med 6–2 mot Kungälv

Anton Berglund matchvinnare för Halmstad

Andra raka segern för Halmstad

Halmstad segrade på bortaplan i Oasen mot Kungälv i hockeyettan södra. 2–6 (1–2, 0–2, 1–2) slutade matchen på tisdagen.

Huddinge nästa för Halmstad

Halmstad tog ledningen i första perioden genom Melker Pettersson.

Kungälv kvitterade till 1–1 genom Oliver Gabay efter 10.06.

Halmstad gjorde 1–2 genom William Berg efter 14.10 i matchen.

Efter 2.39 i andra perioden nätade Anton Berglund på pass av Tim Bergström och Otto Stahre och gjorde 1–3.

Vilmer Stahmann gjorde dessutom 1–4 efter 11.33 framspelad av Valter Johansson.

4.30 in i tredje perioden nätade Kungälvs Jakob Jonsson på pass av Oliver Marcusson och Oliver Gabay och reducerade. Men mer än så orkade Kungälv inte med.

16.53 in i perioden slog Albin Blomberg till framspelad av Anton Berglund och ökade ledningen.

Laget avslutade matchen med sitt 2–6-mål med 53 sekunder kvar att spela genom William Gustafsson på passning från Alexander Klarin. Det fastställde slutresultatet till 2–6.

Halmstads Anton Berglund stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att Kungälv är kvar på 15:e plats och Halmstad stannar på sjätte plats, i serien.

När lagen möttes på söndagen vann Halmstad med 3–2 efter förlängning .

I nästa omgång har Kungälv Huddinge hemma i Oasen, söndag 4 januari 16.00. Halmstad spelar hemma mot Huddinge lördag 3 januari 16.00.

Kungälv–Halmstad 2–6 (1–2, 0–2, 1–2)

Hockeyettan södra, Oasen

Första perioden: 0–1 (6.57) Melker Pettersson (Albin Blomberg, William Gustafsson), 1–1 (10.06) Oliver Gabay, 1–2 (14.10) William Berg (Alexander Klarin, Anton Berglund).

Andra perioden: 1–3 (22.39) Anton Berglund (Tim Bergström, Otto Stahre), 1–4 (31.33) Vilmer Stahmann (Valter Johansson).

Tredje perioden: 2–4 (44.30) Jakob Jonsson (Oliver Marcusson, Oliver Gabay), 2–5 (56.53) Albin Blomberg (Anton Berglund), 2–6 (59.07) William Gustafsson (Alexander Klarin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 0-2-3

Halmstad: 3-1-1

Nästa match:

Kungälv: Huddinge IK, hemma, 4 januari 16.00

Halmstad: Huddinge IK, hemma, 3 januari 16.00