Halmstad höll nollan och vann mot Visby/Roma

Seger för Halmstad med 3–0 mot Visby/Roma

Halmstads sjunde seger på de senaste nio matcherna

Vilmer Stahmann avgjorde för Halmstad

Halmstad gjorde en stark match när laget vann på bortaplan mot Visby/Roma i hockeyettan södra. Matchen slutade med en klar seger för Halmstad, 0–3 (0–0, 0–2, 0–1).

Halmstad höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Segern var Halmstads sjunde på de senaste nio matcherna.

Visby/Roma–Halmstad – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Vilmer Stahmann gjorde 1–0 till Halmstad 3.42 in i andra perioden efter pass från Jakub Kanka och Hampus Johansson.

Efter 16.43 i andra perioden slog Viktor Bernhardtz till framspelad av Victor Gagic och Melker Iversen och gjorde 0–2.

Halmstad gjorde också 0–3 genom Marcus Borgh på pass av Victor Gagic efter 17.10 i tredje perioden.

För hemmalaget betyder resultatet åttonde plats i tabellen. Halmstad är på femte plats. Ett tapp för Visby/Roma som låg på fjärde plats så sent som den 4 december.

Lagens första möte för säsongen vann Halmstad Hammers HC med 3–2.

Nästa motstånd för Visby/Roma är Hanviken. Lagen möts söndag 28 december 18.00 i Visby Ishall. Halmstad tar sig an Mjölby borta söndag 14 december 17.00.

Visby/Roma–Halmstad 0–3 (0–0, 0–2, 0–1)

Hockeyettan södra, Visby Ishall

Andra perioden: 0–1 (23.42) Vilmer Stahmann (Jakub Kanka, Hampus Johansson), 0–2 (36.43) Viktor Bernhardtz (Victor Gagic, Melker Iversen).

Tredje perioden: 0–3 (57.10) Marcus Borgh (Victor Gagic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Visby/Roma: 2-0-3

Halmstad: 3-0-2

Nästa match:

Visby/Roma: Hanvikens SK, hemma, 28 december 18.00

Halmstad: Mjölby HC, borta, 14 december 17.00