Grästorps IK:s Rasmus Berntsson bakom två mål i segern mot Dalen

Grästorps IK-seger med 5–4 mot Dalen

Rasmus Berntsson med två mål för Grästorps IK

Lucas Löfström avgjorde för Grästorps IK

Bortalaget Grästorps IK vann mot Dalen i hockeyettan södra. 4–5 (1–2, 1–2, 2–1) slutade onsdagens match.

– Grästorp är hetare inledningsvis än vad vi är. Vi får jobba hårt för att få spelet dit vi vill och lyckas inte komma upp i den kvalitet vi hade behövt för att vinna. Tycker vi, som konsekvens av det också har för många beslut som inte är bra – där vi bjuder de på lägen. Bla några utvisningar och skärpan i spelet i numerärt underläge. Även fast vi kommer tillbaka och stundom skapar offensivt, samt har chans till kvittering i slutet är vår prestation inte tillräckligt bra över 60 minuter, kommenterade Dalens huvudtränare Daniel Josefsson.

Grästorps IK:s tränare Emil Bihorac tyckte så här om matchen:

– En tuff match mot Dalen som jag tycker är bra. Vi spelar med bra tålamod och trots att deras reducering gånger två kommer tycker jag vi gnuggar in i de sista och får med oss tre poäng. Viktigt för laget och spelarna.

Rasmus Berntsson gjorde två mål för Grästorps IK

Grästorps IK tog ledningen i början av första perioden genom Rasmus Berntsson.

Dalen kvitterade till 1–1 genom David Rosander efter 9.00.

Grästorps IK gjorde 1–2 genom Rasmus Berntsson som gjorde sitt andra mål efter 19.47 i matchen.

Dalen kvitterade till 2–2 genom Nils Juntorp i början av andra perioden i andra perioden.

Grästorps IK gjorde dock två snabba mål tidigt och gick från 2–2 till 2–4, målen av Albin Sterner och Tim Dackell.

Efter 7.37 i tredje perioden ökade Grästorps IK på till 2–5 genom Lucas Löfström.

William Romfors och Hampus Sandahl reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 4–5 kom inte Dalen.

Grästorps IK:s Rasmus Hultfelt hade tre assists och Rasmus Berntsson stod för tre poäng, varav två mål.

Det här var Dalens femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Grästorps IK:s tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Dalen ligger på tolfte plats i tabellen och Grästorps IK är på 14:e plats. Dalen var på 19:e plats i tabellen för 29 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen möts på nytt i Åse & Viste Arena den 25 februari.

I nästa match möter Dalen Karlskrona borta på söndag 7 december 16.00. Grästorps IK möter Grums onsdag 10 december 19.00 borta.

Dalen–Grästorps IK 4–5 (1–2, 1–2, 2–1)

Hockeyettan södra, Smedjehov

Första perioden: 0–1 (5.53) Rasmus Berntsson (Rasmus Hultfelt, Viktor Sandström Hult), 1–1 (9.00) David Rosander (Hampus Sandahl, Max Forsell), 1–2 (19.47) Rasmus Berntsson (Tim Dackell, Liam Pettersson).

Andra perioden: 2–2 (20.43) Nils Juntorp (Liam Persson, William Romfors), 2–3 (25.08) Albin Sterner (Rasmus Berntsson, Liam Pettersson), 2–4 (26.42) Tim Dackell (Rasmus Hultfelt).

Tredje perioden: 2–5 (47.37) Lucas Löfström (Rasmus Hultfelt, Viktor Sandström Hult), 3–5 (51.05) William Romfors (Victor Westh, Noel Styrenius), 4–5 (53.45) Hampus Sandahl (David Rosander, Max Forsell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 3-0-2

Grästorps IK: 2-0-3

Nästa match:

Dalen: Karlskrona HK, borta, 7 december

Grästorps IK: Grums IK Hockey, borta, 10 december