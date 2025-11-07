Grästorps IK vann mot Tyringe – trots underläge

Grästorps IK-seger med 6–4 mot Tyringe

Grästorps IK:s Axel Eriksson tvåmålsskytt

Andra raka segern för Grästorps IK

Inför sista perioden var Tyringe i ledningen med 2–1 i Åse & Viste Arena. Men Grästorps IK vände och vann. Till slut blev det 6–4 i matchen i hockeyettan södra.

– En match som Tyringe är lite bättre i de första två perioderna. I tredje gasar vi på lite mer och trycker ner de. Vi får skörda i några powerplay och sista i tom bur. Grabbarna visar upp en moral som gör att vi vänder matchen och tar hem tre poäng i ett kokande ÅVA, tyckte Grästorps IK:s tränare Emil Bihorac, efter matchen.

I och med detta har Tyringe fyra förluster i rad.

Grästorps IK:s Axel Eriksson tvåmålsskytt

Den första perioden slutade 0–0. Grästorps IK gjorde 1–0 genom Johan Ekberg efter 5.49 i andra perioden.

Därefter fixade Tyringes Fabian Ledin och Oskar Tängerby att laget vände underläge till ledning med 1–2. Grästorps IK spelade bäst i tredje perioden. Laget vann perioden klart och matchen med 6–4.

Grästorps IK har två segrar och tre förluster och 17–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tyringe har en vinst och fyra förluster och 11–21 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Grästorps IK ligger på tolfte plats medan Tyringe är på 14:e plats. Grästorps IK var på 16:e plats i tabellen för nio dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 20 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Tyrs Hov Sportcentra.

Onsdag 12 november 19.00 möter Grästorps IK Halmstad borta i Halmstad Arena medan Tyringe spelar hemma mot Borås.

Grästorps IK–Tyringe 6–4 (0–0, 1–2, 5–2)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Andra perioden: 1–0 (25.49) Johan Ekberg (Joacim Hägg, Jonathan Karlsson), 1–1 (26.24) Fabian Ledin (Isak Ivehed), 1–2 (30.54) Oskar Tängerby (Hugo Dengg, Gustaf Berling).

Tredje perioden: 2–2 (42.05) Joel Benjaminsson (Albin Sterner), 2–3 (44.43) Erik Burwall (Algot Blomdahl- Arnoldsson), 3–3 (47.34) Tim Dackell (Jonathan Karlsson, Leo Böris), 3–4 (50.26) Ludwig Laband, 4–4 (56.17) Axel Eriksson (Albin Sterner), 5–4 (57.36) Axel Eriksson (Leo Böris), 6–4 (59.47) Liam Pettersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorps IK: 2-1-2

Tyringe: 1-1-3

Nästa match:

Grästorps IK: Halmstad Hammers HC, borta, 12 november

Tyringe: Borås HC, hemma, 12 november