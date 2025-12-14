Grästorps IK vann mot Huddinge efter sent avgörande

Grästorps IK segrade – 3–2 mot Huddinge

Tim Dackell matchvinnare för Grästorps IK

Femte segern för Grästorps IK

Grästorps IK tog till slut hem segern mot Huddinge i matchen hemma i Åse & Viste Arena på söndagen. Tim Dackell slog till med bara 26 sekunder kvar av slutperioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål. Matchen i hockeyettan södra slutade 3–2 (1–0, 0–0, 2–2).

– Matchen är jämn och lite fördel Huddinge ganska stora delar. I slutet börjar vi ta ett gäng onödiga utvisningar, vi sätter oss själva i usla situationer och våra förutsättningar ser inte jätteljusa ut i slutet när vi dessutom tar ett matchstraff, 5+20 minuter. Men vi reder ut det och sedan får vi en individuell prestation av Tim Dackell som avgör matchen och mycket viktiga tre poäng, kommenterade Grästorps IK:s tränare Emil Bihorac.

Borås nästa för Grästorps IK

Viktor Bolinder gjorde 1–0 till Grästorps IK efter 5.57 på pass av Tim Dackell och Rasmus Hultfelt.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Huddinge kvitterade till 1–1 genom Tobias Ahlén i tredje perioden.

Grästorps IK tog ledningen på nytt genom Viktor Sandström Hult med 3.06 kvar i perioden i tredje perioden.

Huddinge kvitterade till 2–2 genom Eric Eljas med 49 sekunder kvar av perioden.

Grästorps IK kunde dock avgöra till 3–2 med 26 sekunder kvar av matchen genom Tim Dackell.

För Grästorps IK gör resultatet att man nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Huddinge är på 16:e plats. Noteras kan att Grästorps IK sedan den 22 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

När lagen möttes senast vann Grästorps IK med 4–1.

I nästa omgång har Grästorps IK Borås borta i Borås Ishall, söndag 28 december 16.00. Huddinge spelar hemma mot Mjölby fredag 19 december 19.00.

Grästorps IK–Huddinge 3–2 (1–0, 0–0, 2–2)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Första perioden: 1–0 (5.57) Viktor Bolinder (Tim Dackell, Rasmus Hultfelt).

Tredje perioden: 1–1 (50.56) Tobias Ahlén (Carl Wassenius, Gabriel Åhs), 2–1 (56.54) Viktor Sandström Hult (Felix Bergkvist, Rasmus Hultfelt), 2–2 (59.11) Eric Eljas (Tobias Ahlén, Carl Wassenius), 3–2 (59.34) Tim Dackell (Rasmus Berntsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorps IK: 2-0-3

Huddinge: 2-0-3

Nästa match:

Grästorps IK: Borås HC, borta, 28 december 16.00

Huddinge: Mjölby HC, hemma, 19 december 19.00