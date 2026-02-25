Grästorps IK besegrade Dalen på hemmaplan

Grästorps IK vann med 3–1 mot Dalen

Marcus Von Der Geest avgjorde för Grästorps IK

Tredje förlusten i rad för Dalen

Grästorps IK vann mötet i hockeyettan södra på hemmaplan mot Dalen, med 3–1 (0–0, 1–0, 2–1).

– Dalen bättre i första perioden. Grymt målvaktsspel av Leo och uppoffrande försvarsspel gjorde att det stod 0–0. Andra perioden lite bättre från GIK sida. Efter Power breaket tar vi över mer och mer och kan trycka in ettan. I tredje perioden är vi lite bättre gör 3–1 i öppen kasse. Leo grym i mål och ett boxplay av shl – klass var nyckeln till vinsten. Riktigt gött att avsluta med vinst i sista matchen för säsongen inför en underbar hemma publik, kommenterade Grästorps IK:s assisterande tränare Bjarne Hurtig.

Grästorps IK–Dalen – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Det var först 16.00 in i andra perioden som Grästorps IK tog ledningen genom Viktor Sandström Hult framspelad av Anton Kivelä och Joacim Hägg.

Grästorps IK gjorde 2–0 genom Marcus Von Der Geest efter 29 sekunder i tredje perioden.

Dalen reducerade dock till 2–1 genom William Romfors med 4.58 kvar att spela av perioden.

Grästorps IK kunde dock avgöra till 3–1 med 1.03 kvar av matchen genom Johan Ekberg.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Grästorps IK med 12–17 och Dalen med 15–18 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Grästorps IK på 16:e plats i tabellen medan Dalen är på elfte plats.

När lagen möttes senast vann Grästorp med 5–4.

Nästa motstånd för Grästorps IK är Nyköping. Dalen tar sig an Mörrum hemma. Båda matcherna spelas lördag 28 februari 16.00.

Grästorps IK–Dalen 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Andra perioden: 1–0 (36.00) Viktor Sandström Hult (Anton Kivelä, Joacim Hägg).

Tredje perioden: 2–0 (40.29) Marcus Von Der Geest (Liam Pettersson, Albin Sterner), 2–1 (55.02) William Romfors (Nils Juntorp, Daniel Glad), 3–1 (58.57) Johan Ekberg (Rasmus Hultfelt, Joel Benjaminsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorps IK: 2-0-3

Dalen: 2-1-2

Nästa match:

Grästorps IK: Nyköpings SK, borta, 28 februari 16.00

Dalen: Mörrum GoIS IK, hemma, 28 februari 16.00