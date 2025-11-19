Fyra raka segrar för Dalen – efter 5–4 mot Västervik

Dalen-seger med 5–4 mot Västervik

Dalens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Jesper Thörnberg avgjorde för Dalen

Dalen och Västervik har två helt olika formkurvor. Dalen vann onsdagens möte i LF Arena och har därmed fyra raka segrar i hockeyettan södra. Hemmalaget Västervik däremot har fyra raka förluster. Matchen slutade 4–5 (3–0, 1–3, 0–2).

Visby/Roma nästa för Dalen

Västervik stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Dalen reducerade och kvitterade till 3–3 i andra perioden.

Efter 15.52 gjorde Västervik 4–3 genom Oliver Collins – Florén. Dalen kvitterade till 4–4 redan efter efter 1.05 i tredje perioden genom Hugo Rostedt framspelad av Liam Persson och Max Forsell.

15.00 in i tredje perioden nätade Dalens Jesper Thörnberg återigen på pass av Hugo Rostedt och Victor Nilsson och avgjorde matchen. Thörnberg fullbordade därmed lagets vändning. 4–5-målet blev matchens sista.

Jacob Tenemyr gjorde ett mål för Västervik och spelade dessutom fram till tre mål.

Det här var Västerviks fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Dalens tredje uddamålsseger.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Västervik på tolfte plats och Dalen på elfte plats.

Lagen möts på nytt i Smedjehov den 21 januari.

Västervik tar sig an Halmstad i nästa match borta fredag 21 november 19.00. Dalen möter Visby/Roma hemma lördag 22 november 15.00.

Västervik–Dalen 4–5 (3–0, 1–3, 0–2)

Hockeyettan södra, LF Arena

Första perioden: 1–0 (2.56) Liam Svensson (Jacob Tenemyr, Elias Dervall-Svensson), 2–0 (14.34) Liam Svensson (Jacob Tenemyr, Edvin Stavlind), 3–0 (17.50) Jacob Tenemyr (Noah Wolf, Elias Dervall-Svensson).

Andra perioden: 3–1 (24.47) Hampus Sandahl (William Romfors, David Rosander), 3–2 (28.37) Hampus Sandahl (Max Forsell, Liam Persson), 3–3 (33.06) Jesper Thörnberg (Victor Nilsson), 4–3 (35.52) Oliver Collins – Florén (Knut Köhler, Jacob Tenemyr).

Tredje perioden: 4–4 (41.05) Hugo Rostedt (Liam Persson, Max Forsell), 4–5 (55.00) Jesper Thörnberg (Hugo Rostedt, Victor Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 1-1-3

Dalen: 4-0-1

Nästa match:

Västervik: Halmstad Hammers HC, borta, 21 november

Dalen: Visby/Roma, hemma, 22 november