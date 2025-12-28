Forshagas segerrad fortsätter efter 3–2 mot Lindlöven

Forshaga vann med 3–2 mot Lindlöven

Forshagas nionde seger på de senaste tio matcherna

Tom Fridén matchvinnare för Forshaga

Forshaga är svårslaget i hockeyettan norra. Mot Lindlöven på bortaplan i Lindehov på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 3–2 (1–1, 0–1, 2–0) och har nu sju segrar i rad.

– Go vinst. Tycker vi genomför en bra bortamatch över 60 minuter, vi vinner rättvist, Ny match i Löfbergs arena om två dagar. Kom och kolla på oss då, kommenterade Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand.

Lindlövens tränare Lennart Hermansson tyckte så här om matchen:

– Vi spelar bra i första och andra perioden där jag känner att vi har bra kontroll på matchen. Tyvärr tar vi några onödiga utvisningar som inte renderar i några mål, men som gör att vi får gå hårt på vissa spelare. Tredje perioden tycker jag att Forshaga bestämmer matchen och är väldigt tighta i mittzon, vi blir för kladdiga och får inte ner puckarna på djupet. Vi gör en push på slutet och skapar en riktigt bra målchans, men tyvärr räcker vi inte till idag.

Lindlöven–Forshaga – mål för mål

Forshaga tog ledningen efter sex minuters spel genom Felix Söderlund på pass av Martin Fridén och Jacob Ringman.

Efter 18.22 kvitterade Lindlöven när Isak Jonsson slog till framspelad av Sebastian Falk och Jesper Broeng.

Lindlöven gjorde också 2–1 efter 16.03 i andra perioden när Sebastian Falk slog till framspelad av Isak Jonsson och Filip Forsmark.

Forshaga kvitterade till 2–2 redan efter efter 1.20 i tredje perioden genom Anton Wiklund efter förarbete av Linus Johnsson och Isac Hamberg.

11.45 in i tredje perioden nätade Forshagas Tom Fridén på pass av Christoffer Rasch och Jacob Ringman och avgjorde matchen. 2–3-målet blev matchens sista.

I tabellen innebär det här att Forshaga nu ligger på tredje plats i tabellen. Lindlöven är på andra plats.

Lagen möts igen i Löfbergs Arena tisdag 30 december 18.00.

Lindlöven–Forshaga 2–3 (1–1, 1–0, 0–2)

Hockeyettan norra, Lindehov

Första perioden: 0–1 (6.10) Felix Söderlund (Martin Fridén, Jacob Ringman), 1–1 (18.22) Isak Jonsson (Sebastian Falk, Jesper Broeng).

Andra perioden: 2–1 (36.03) Sebastian Falk (Isak Jonsson, Filip Forsmark).

Tredje perioden: 2–2 (41.20) Anton Wiklund (Linus Johnsson, Isac Hamberg), 2–3 (51.45) Tom Fridén (Christoffer Rasch, Jacob Ringman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 3-0-2

Forshaga: 5-0-0

Nästa match:

Lindlöven: Forshaga IF, borta, 30 december 18.00

Forshaga: Lindlövens IF, hemma, 30 december 18.00