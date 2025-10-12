Forshaga tog ännu en seger – 2–0 mot Kiruna

Seger för Forshaga med 2–0 mot Kiruna

Forshagas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Anton Wiklund matchvinnare för Forshaga

Det går fortsatt bra för Forshaga i hockeyettan norra. På söndagen mötte laget Kiruna i Ängevi Ishall och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Kiruna blev 2–0 (2–0, 0–0, 0–0).

– Vi får en bra start i matchen och gör 2–0. Tycker överlag vi är rätt stabila och tighta bakåt. Falken grym i kassen idag. Skönt att fortsätta rida vidare på inslagen väg, släpper in lite mål och ser stabila ut över hela isen. Skulle behöva få igång målskyttet lite oftare så vi kan stänga en match lite tidigare. 9p i veckan, dumt och klaga, kommenterade Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand efter matchen.

Väsby IK HK nästa för Forshaga

Forshaga tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara tre minuter.

Andra perioden blev mållös. I tredje perioden höll Forshaga i sin 2–0-ledning och vann.

Forshaga har nu tolv poäng efter fem spelade matcher medan Kiruna är utan poäng efter tre matcher.

I nästa match möter Forshaga Väsby IK HK hemma på söndag 19 oktober 16.00. Kiruna möter Vallentuna fredag 17 oktober 19.00 borta.

Forshaga–Kiruna 2–0 (2–0, 0–0, 0–0)

Hockeyettan norra, Ängevi Ishall

Första perioden: 1–0 (12.25) Anton Wiklund (Tom Fridén, Martin Fridén), 2–0 (15.50) Tom Fridén (Martin Fridén, Karl Andersson).

Nästa match:

Forshaga: Väsby IK HK, hemma, 19 oktober

Kiruna: Vallentuna Hockey, borta, 17 oktober