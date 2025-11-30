Forshaga besegrade Clemensnäs på bortaplan

Forshaga-seger med 5–1 mot Clemensnäs

Forshagas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Felix Söderlund avgjorde för Forshaga

Forshaga tog hem segern på bortaplan mot Clemensnäs i hockeyettan norra. 1–5 (0–1, 1–3, 0–1) slutade matchen på söndagen.

– Vi kämpar och sliter och har en chans att göra match av de i mitten av andra perioden, men de lyckas göra två snabba mål och vi orkar inte riktigt i tredje, kommenterade Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren.

Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand tyckte till om matchen:

– Skön vinst, skönt med sex poäng under helgen. Tycker vi styr och ställer de mesta idag. Nu blir resan betydligt kortare hem.

Segern var Forshagas fjärde på de senaste fem matcherna.

Strömsbro nästa för Forshaga

Alfred Bergman gjorde 1–0 till gästande Forshaga efter 11.16 assisterad av Linus Frost och Gustav Ling.

Forshaga gjorde 0–2 genom Felix Söderlund efter 1.18 i andra perioden.

Clemensnäs reducerade dock till 1–2 genom Samuel Manberg efter 7.38 av perioden.

Forshaga gjorde dock två snabba mål och gick från 1–2 till 1–4, målen av Gustav Ling och Victor Stark.

3.17 in i tredje perioden slog Tom Fridén till framspelad av Johannes Frisk och Martin Fridén och ökade ledningen.

Forshaga ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Clemensnäs är på 20:e och sista plats.

Nästa motstånd för Clemensnäs är Hudiksvall. Forshaga tar sig an Strömsbro borta. Båda matcherna spelas lördag 6 december 16.00.

Clemensnäs–Forshaga 1–5 (0–1, 1–3, 0–1)

Hockeyettan norra, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (11.16) Alfred Bergman (Linus Frost, Gustav Ling).

Andra perioden: 0–2 (21.18) Felix Söderlund (Martin Fridén, Tom Fridén), 1–2 (27.38) Samuel Manberg (Alexander Bodén, Filip Westermark), 1–3 (31.48) Gustav Ling, 1–4 (33.41) Victor Stark (Christoffer Rasch, Anton Wiklund).

Tredje perioden: 1–5 (43.17) Tom Fridén (Johannes Frisk, Martin Fridén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 0-0-5

Forshaga: 4-0-1

Nästa match:

Clemensnäs: Hudiksvalls HC, hemma, 6 december

Forshaga: Strömsbro IF, borta, 6 december