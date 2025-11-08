Forshaga avgjorde tät match mot Vallentuna i tredje perioden

Seger för Forshaga med 3–2 mot Vallentuna

Isac Hamberg avgjorde för Forshaga

Sjätte raka förlusten för Vallentuna

Matchen mellan hemmalaget Vallentuna och gästande Forshaga var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Forshaga och vann matchen i hockeyettan norra med 3–2 (2–0, 0–2, 1–0).

Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand tyckte till om matchen:

– Grymt skön vinst, tycker överlag det är en bra bortamatch. Första perioden är exemplarisk, andra är sådär första 8–10 minuterna innan vi äger sista 30 minuterna. Sköna tre poäng och vi ser fram emot nästa match!

I och med detta har Vallentuna sex förluster i rad.

Piteå nästa för Forshaga

Forshaga tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt en minuter. Vallentuna reducerade och kvitterade till 2–2 genom Ludwig Andersson och William Hedman i andra perioden. 9.00 in i tredje perioden nätade Forshagas Isac Hamberg på pass av Wille Johansson och Anton Wiklund och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Det här var Vallentunas andra uddamålsförlust den här säsongen.

För Forshaga gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Vallentuna är på 14:e plats.

Nästa motstånd för Vallentuna är Hudiksvall. Lagen möts fredag 14 november 19.00 i Holmen Center. Forshaga tar sig an Piteå hemma lördag 15 november 15.00.

Vallentuna–Forshaga 2–3 (0–2, 2–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (5.21) Adam Byström Johansson (Hugo Lindman Gustafsson, Lukas Enqvist), 0–2 (6.18) Wille Johansson (Karl Andersson, Hugo Hell).

Andra perioden: 1–2 (26.11) Ludwig Andersson (Leo Hällvik, Filip Sundell), 2–2 (27.05) William Hedman (Theo Hårdstam).

Tredje perioden: 2–3 (49.00) Isac Hamberg (Wille Johansson, Anton Wiklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 0-0-5

Forshaga: 3-0-2

Nästa match:

Vallentuna: Hudiksvalls HC, borta, 14 november

Forshaga: Piteå HC, hemma, 15 november