Formstarka Vita Hästen vann mot Tingsryd

Vita Hästen-seger med 6–4 mot Tingsryd

Vita Hästens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Fjärde raka segern för Vita Hästen

Segertåget fortsätter för Vita Hästen efter ny vinst. Mot Tingsryd på hemmaplan i Himmelstalundshallen på söndagen vann med 6–4 och har nu fyra segrar i rad i U18 regional syd vår.

Vita Hästen–Tingsryd – mål för mål

Vita Hästen har nu 13 poäng efter fem spelade matcher medan Tingsryd har sex poäng efter fyra matcher.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. HC Vita Hästen har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Tingsryds AIF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Torsdag 22 januari möter Vita Hästen Oskarshamn borta 19.40 och Tingsryd möter Troja-Ljungby U18 hemma 19.15.