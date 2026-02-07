Tingsryd serieledare efter seger mot Hanviken

Tingsryd segrade – 4–1 mot Hanviken

Tingsryds nionde seger på de senaste tio matcherna

Valdemar Vesterlund avgjorde för Tingsryd

Tingsryd leder nu hockeyettan södra efter hemmaseger med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1) mot Hanviken. Tingsryd leder serien tre poäng före Vita Hästen. Hanviken ligger på nionde plats i tabellen.

Därmed har Tingsryd vunnit sju matcher i rad i hockeyettan södra och har elva raka segrar på hemmaplan.

Borås nästa för Tingsryd

Tingsryd tog ledningen efter 17.16 genom Vincent Sandberg på passning från Isac Nielsen och Eric Nordmark.

Efter 9.19 i andra perioden slog Valdemar Vesterlund till framspelad av Joachim Nermark och Isac Nielsen och gjorde 2–0.

Efter 4.24 i tredje perioden ökade Tingsryd på till 3–0 genom Isac Nielsen.

Jacob Samuelsson reducerade dock för Hanviken med bara fyra minuter kvar att spela och skapade spänning.

Tingsryd kunde dock avgöra till 4–1 med 31 sekunder kvar av matchen genom Amadeus Liljegren-Rungegård.

Tingsryds Isac Nielsen stod för ett mål och två assists.

Lagens första möte för säsongen vann Tingsryd med 5–2.

Tingsryd tar sig an Borås i nästa match hemma fredag 13 februari 19.00. Hanviken möter Tyringe borta söndag 8 februari 16.00.

Tingsryd–Hanviken 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)

Hockeyettan södra, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (17.16) Vincent Sandberg (Isac Nielsen, Eric Nordmark).

Andra perioden: 2–0 (29.19) Valdemar Vesterlund (Joachim Nermark, Isac Nielsen).

Tredje perioden: 3–0 (44.24) Isac Nielsen (Joachim Nermark, Valdemar Vesterlund), 3–1 (56.41) Jacob Samuelsson (Edvin Isén, Adam Falk), 4–1 (59.29) Amadeus Liljegren-Rungegård (William Fransson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 5-0-0

Hanviken: 3-0-2

Nästa match:

Tingsryd: Borås HC, hemma, 13 februari 19.00

Hanviken: Tyringe SoSS, borta, 8 februari 16.00